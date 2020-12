CG: Međugradski saobraćaj zabranjen i za vikend

PODGORICA – U Crnoj Gori tokom praznika ostaje na snazi zabrana međugradskog prevoza od petka u 22 do ponedeljka u 5 ujutru, ali se u prazničnim noćima ukida policijski čas.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Borko Bajić podsetio je da će tokom novogodišnjih i božićnih praznika biti ukinut policijski čas i da će građani moći da napuštaju mesto stanovanja i nakon 22 sata, prenele su podgoričke Vijesti.

Ranije je saopšteno da se ukida policijski sat, koji počinje od 22 sata do 5 sati narednog dana, od 22 sata 24. decembra do 5 sati 25. decembra, od 22 sata 31. decembra do 5 sati 2. januara 2021, i od 22 sata 5. januara do 5 sati 7. januara.

Međutim, međugradski saobraćaj oštaje zabranjen u dane vikenda, odnosno od petka 1. januara u 22 časa do poneđeljka, 4. januara u 5 časova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.