CG: Ostali bez pregleda zbog greške u sistemu

PODGORICA – Oko 11.000 građana Crne Gore u ponedeljak je ođavljeno iz zdravstvenog informacionog sistema Fonda za zdravstveno osiguranje, zbog problema u Centralnom registru stanovništva, prenose crnogorski mediji.

Zbog toga veliki broj građana nije mogao da ostvari pravo na lečenje, jer ih kod izabranih doktora i u bolnicama nije bilo u evidenciji osiguranika, prenosi RTCG pozivajući se na Dan.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić je objasnio da je došlo do zastoja u radu Centralnog registra stanovništva (CRS), kao i da zajedno sa stručnjacima iz sektora informacionog sistema MUP-a Crne Gore, u čijoj je nadležnosti CRS, pokušavaju da reše problem ođave osiguranika.

„Baza osiguranika FZOCG jedan je od bitnijih registara u državi i kao takva predstavlja temelj funkcionisanja ukupnog zdravstvenog informacionog sistema. S obzirom na to da se podaci koje ona sadrži crpe iz nadležnih registara, od presudnog značaja je tačnost podataka koje nam dostavljaju institucije za vođenje tih registara. Primetili smo određene smetnje u funkcionisanju Centralnog registra stanovništva, i u komunikaciji sa kolegama iz njihovog IT sektora pokušavamo da utvrdimo uzroke i nađemo trajno rešenje za prevazilaženje ovog i sličnih problema“, rekao je on.

Navedeni zastoj u radu CRS-a za posledicu je, kako je rekao, imao ođavu izvjesnog broja osiguranika sa zdravstvenog osiguranja, što je značilo i nemogućnost elektronske obrade ovih pacijenata kroz integralni informacioni sistem zdravstva.

„Brzom reakcijom i uvođenjem procedura za oporavak sistema uspeli smo da sredinom dana podatke u bazi Fonda vratimo na pređašnje stanje, što će omogućiti dalju nesmetanu obradu ođavljenih pacijenata, bez trajnih ili značajnih posledica po zdravstveni sistem“, objasnio je Čirgić.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje je naveo da su morali da prekinu ažuriranje podataka preko centralnog registra stanovništva.

