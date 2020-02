Čović: Mnogi koriste krize da bi razgradili BiH

SARAJEVO – Predsednik HDZ Draga Čović izjavio je da mu se čini da mnogi koriste razne krize da bi zaustavili sve procese i razgradili BiH

Čović je sinoć na obeležavanju 30-godišnjice utemeljenja Opštinske organizacije HDZ-a BiH Busovača, rekao da su Hrvati predvodnici evroatlantskih integracija i pozvao na poštivanje svih odluka Ustavnog suda.

Poručio je da se hrvatski narod u BiH neće umoriti od dalje gradnje evropskog puta BiH.

„Jedino hrvatski narod iskreno želi evroatlantske integracije za Bosnu i Hercegovinu. Hrvatski narod jedni se zalaže za poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, zato, teško možemo prihvatiti kada nam neko komentariše šta je u Ustavu“, kazao je Čović.

Doao je da svi oni koji to rade treba da ispoštuju odluke tog suda.

„To je moja poruka prijateljima“, rekao je Čović, precizirajući da se ta stranka ne stavlja ni na jednu stranu, već da razmišljaju o budućnosti, kako je rekao, naše domovine Bosne i Hercegovine i potpunoj ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, predstavljenu kroz legitimne predstavnike, upravo onako kako je to u Ustavu BiH definisano, preneo je sarajevski portal Vijest.

Ponovio je da HDZ BiH želi da poštuje Ustav BiH i želi BiH kao zemlju tri potpuno ustavno ravnopravna konstitutivna naroda, koju je, istakao je, predstavljati predstavnici Hrvata, koje hrvatski narod izabere.

„To je nešto što nije retrogradno, nešto što nije protiv evropskih standarda. To je nešto što je zapisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu, to je nešto što precizno piše u Ustavu Bosne i Hercegovine. Oni koji su jednom, dva puta, pa tri puta birali predstavike u ime Hrvata, na svim nivoima, to će pokušati opet ako dobiju priliku“, rekao je Čović.

Onima koji Hrvate svrstavaju da su sa jednima ili sa drugima, Čović je poručio da su oni, kako je rekao, jednako dobri i sa jednima i sa drugima.

(Tanjug)