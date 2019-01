„Crna Gora nije ni srpska zemlja, ni satelit Srbije“

Ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđan Darmanović izjavio je da su poslednjih meseci učestali verbalni napadi srpskih zvaničnika ka Crnoj Gori, i da dolaze od onih koji Crnu Goru smatraju srpskom zemljom ili satelitom.

A Crna Gora nije ni jedno, ni drugo, rekao je Darmanović za agenciju Anadolija, već, kaže, zemlja koja sledi svoj kurs u međunarodnoj politici.

Crnogorski ministar žali što je, kako kaže, došlo do opterećenja odnosa između Srbije i velikog broja njenih suseda iz regiona

„Zašto je to tako, teško je reći. Sadašnja vlada i administracija predsednika Srbije Aleksandra Vučića je ranije ulagala dosta napora da se odnosi u regionu poprave. Sada je došlo do jednog drugačijeg trenda, pa je i Crna Gora povremeno bila meta određenih političkih izjava, konstatacija, pa i poteza. Mislimo da to nije dobro i da treba uložiti napore da se te stvari potisnu u korist onoga što radimo zajednički“, kaže Darmanović.

Srbija je, prema njegovim rečima, za Crnu Goru važan spoljnotrgovinski partner.

„Imamo ekonomske odnose, imamo zajedničke projekte i zajednički evropski put“, kazao je Darmanović.

U odnosima dve zemlje, kaže, postoji trenutno jedan problem koji mora da se reši, a reč je o slučaju Branke Milić, državljanke Srbije koja je optužena za planiranje državnog udara u Crnoj Gori na dan održavanja parlamentarnih izbora 2016, a koja je, dodaje, našla utočište u ambasadi Srbije.

Taj slučaj ne može stajati u mestu, a vlasti u Podgorici „u jednom trenutku moraju da znaju da li je to odluka da se opstruira trenutni sudski proces, ili nije“.

„Ako nije, Srbija će naći rešenja da pomogne i sebi i nama u ovom pitanju. Ako jeste, to ima određene posledice“, poručuje Darmanović.

Crnogorski ministar spoljnih poslova je naveo i da je „Crna Gora predvodnik evropskog procesa u regionu, i sve što radi, investira sa ciljem mira u regionu i dobrosusedskih odnosa“.

(Tanjug)