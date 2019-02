Crnadak: BiH ničim nije isprovodirala PR da uvede takse

SARAJEVO – Ministar spoljnih poslova Bopsne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da ne postoji ni jedna stvar koju je BIH uradila kojom bi isprovocirala uvođenje taksi od 100 odsto za proizvode iz te zemlje i ponovio da je to neprijateljski akt Prištine.

„Ono što mogu pročitati iz njihovih izjava, to je opšte nezadovoljstvo što nismo priznali Kosovo. To je rastuća nervoza i očigledno da stvari ne idu najboljim tokom za Kosovo. To je dovelo do ovog besmislenog poteza. Ovakve stvari ne mogu ništa dobro doneti bilo kome. Mislim da je pogrešno da trebamo da preispitamo sami sebe i u sebi tražiti krivicu“, rekao je Crnadak za TV N1 Sarajevo.

Upitan da li je BiH mogla da bude suzdržana po ovom pitanju, on je kazao da BiH nije mogla da podrži članstvo Kosova u Interpolu i upitao otkud teza da su takse uvedene zbog Interpola.

„BIH ima stav koji se godinama primenjuje i oko kojeg imamo konsenzus, a to je da BiH podržava učešće Kosova u regionalnim inicijativama, međunarodnim organizacijama i drugim telima, i ako se nađu na spisku usaglašenih međunarodnih organizacija i inicijativa postignut dijalogom Beograda i Prištine. Nije postojala mogućnost da podržimo Kosovo, jer Interpol nije ni jedna od ove dve mogućnosti“, rekao je Crnadak i pozvao Prištinu da što pre ukine takse.

