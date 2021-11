PODGORICA – Crnogorska Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) započela je procedure kojima se prati životni stil funkcionera i da li on odstupa od prihoda, ali ko je na meti tih kontrola ne žele da govore jer ističu da je to poverljive prirode.

Da su ti postupci započeti saopšteno je na poslednjoj sednici Saveta ASK.

(Tanjug)

