Crnogorska analitičarka: Milatović u boljoj poziciji, rezultati zavise od podrške Demokrata …

Rezulat drugog kruga predsedničkih izbora u Crnoj Gori zavisiće od toga kako će se ponašati glasači Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore i da li će podržati Jakova Milatovića, koji će kao kandidat pokreta Evropa odmeriti snage sa kandidatom DPS-a i aktuelnim predsednikom Milom Đukanovićem, ocenila je danas politička analitičarka Daliborka Uljarević.

„Ovo će biti najneizvesnija trka i zavisiće od toga u kojoj meri će Milatovića podržati Bečić i Mandić, iako su oni to sinoć vrlo brzo i deklarativno obećali. Ali verujem da će se procene praviti i na osnovu toga što predstoje parlamentarni izbori“, kaže Uljarević za Gradsku TV.

Lider DF-a Andrija Mandić je odmah po proglašenju rezultata nedeljnih izbora pozvao svoje birače da u drugom krugu podrže Milatovića. Indirektno je to uradio i lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić, čiji je deo biračkog tela uzeo Milatović, ali na to je pozvao i premijer Dritan Abazović.

Milatović tako ima podršku svih stranaka pobednica parlamentarnih izbora 2020. godine.

Uljarević je kazala da je Demokratski front (DF) jedan od najvećih gubitnika predsedničkih izbora dok je iznenadjenje rezultat koji je ostvario lider Pokreta Evropa sad.

Ona smatra da je kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović ostvario rezultat u okvirima onoga što se od njega očekivalo.

„Mislim da je i procentualno to ono što je snaga Demokratske partije socijalista i neki manji broj manjinskih glasova, odnosno partija manjine koje su mu dale podršku“, kazala je ona.

Đukanović je u prvoj izjavi kazao da će pojačati kampanju uoči drugog kruga izbora i pokušati da animira veći broj birača.

On je tu prvenstveno mislio da manjine, jer rezultati izbora ukazuju da je odziv glasača bi mali u gradovima u kojima manjinske stranke imaju snažno uporiše.

On računa i na dijasporu koja tradicionalno glasa za Đukanovića, a koja ovog puta nije došla u većem broju.

Kako je dodala Uljarević, izvesno iznenađenje predstavlja rezultat Jakova Milatovića i to na dva nivoa.

On je značajno bolji od Andrije Mandića koji je slovio za najozbiljnijeg kandidata za drugi krug.

„I ta razlika između njih je takva da zapravo čini Demokratski front jednim od najvećih gubitnika u ovoj fazi izbornog ciklusa“, kazala je ona.

Komentarišući rezultate izbora, Uljarević je naglasila da su birači poslali dve poruke.

„Jedna poruka je poslata aktuelnoj parlamentarnoj većini i to je poruka dubokog nezadovoljstva jer Jakov Milatović nije imao njihovu podršku. To što se oni sada kače na njegov uspeh i pokušavaju da to uokvire u nešto što bi bila snaga parlamentarne većine, prosto nije održivo jer u Pokretu Evropa sad imamo i ljude koji ranije nisu bili aktivni i nisu pripadali tim strukturama“, istakla je Uljarević.

Glas za Jakova Milatovića je, kako je objasnila, bio istovremeno glas protiv parlamentarne većine i protiv DPS-a.

„Demokratska partija socijalista nije za ove dve godine uspela da se transformiše da kao opoziciona partija bude atraktivna za birače i proširi korpus glasača“, ocenila je Uljarević.

Ona smatra da je DPS na izbore trebalo da ide sa drugim kandidatom i to sa vanstranačkom ličnošću.

„Na taj način imali bi širi obuhvat od onoga što je samo jedna politička struktura. To bi bilo jako teško i Jakovu Milatoviću i drugim kandidatima… Onoga trenutka kada je DPS donela odluku da ide sa svojim kandidatom, logično najjači koga su imali je Milo Đukanović, aktuelni predsednik države. Međutim rizik koji nosi njegovo učešće je ogroman i za njega lično, za njegovu političku karijeru, ali i za sudbinu DPS-a“, istakla je Uljarević.

Ona kaže da je podrška Demokrata i Demokratskog fronta koja je sinoć upućena Milatoviću deklarativna, a da li će biti stvarna pokazaće se.

„Videćemo koliko oni imaju snagu da utiču na svoje birače. Recimo postoje neke koalicije i pozivi lidera koji nisu imali nikakvu snagu. Ako govorimo o savezu ili nekoj vrsti podrške između Demokrata i URE, znamo da je URA preko svojih funkcionera pozvala svoje birače da glasaju za Bečića, a videli smo da je on na nivou onoga što je u stvari snaga Demokrata. Ili lideri URE nisu imali nikakvog uticaja na svoje birače u tom smislu, ili je to njihovo biračko telo do te mere istopljeno da ono nije moglo da utiče na taj izborni rezultat“, kazala je ona.

Kako je dodala, iz svega je jasno da je Milatović u daleko boljoj poziciji pred drugi krug nego Đukanović.

(Beta)

