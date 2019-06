Crnogorska Vlada odgovorila Vučiću: Ne dopuštamo da bilo ko utiče na naše odluke

Crnogorska vlada saopštila je danas povodom molbe predsednika Srbije Aleksandra Vučića da povuče Predlog zakona o slobodi veroispovesti, da ne dopušta bilo kome da utiče na njene odluke.

Predlog zakona predvidja da sve verske zajednice, medju kojima je i Srpska Pravoslavna Crkva, moraju dokazati da su pre 1918. godine bile vlasnice crkvene imovine, inače će im ona biti oduzeta.

Na pitanje medija o današnjem pozivu Vučića vlastima Crne Gore da ne usvajaju predlog tog zakona, Vlada Crne Gore mu je zahvalila za saveta, rekavši da Crna Gora sama donosi svoje odluke.

„Zahvaljujemo predsedniku Vučiću za savete. Ali ga podsećamo i ovim povodom da je Crna Gora suverena država koja samostalno kreira svoj zakonodavni okvir, vodeći računa o interesu svakog pojedinca i zajednice u celini. Mi nemamo niti ćemo imati ambicije da utičemo na zakonodavnu aktivnost države Srbije, niti ćemo dozvoliti bilo kome, pa ni Srbiji, da utiče na naše odluke“, navodi se u odgovoru Službe Vlade Crne Gore za odnose s javnošću.

Vučić je najavio da će Srbija preko Venecijanske komisije Saveta Evrope zamoliti da se ne usvaja Predlog zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori jer nije dobar za srpski narod i dodao da bi njegovo usvajanje neminovno ugrozilo inače dobre odnose dve zemlje.

„Moja molba, a ja ne mogu da to zahtevam kao predsednik druge države, je da takav zahtev ne usvoje. To je moja molba, nada i želja. Jer srpka crkva vekovima postoji na tom tlu i ona je zaštita i utočište ne samo srpskom narodu, već i mnogima koji se osećaju kao Crnogorci. Zato je to moja molba vlastima u Crnoj Gori. Ukoliko je ne usliše – to je njihovo pravo i mogućnost i to ćemo razumeti i umeti da se u skladu sa tim ponašamo“, rekao je Vučić.

(Beta)