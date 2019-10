Crnogorski auto-put „grabi“ prema Srbiji (video)

Most „Moračica“, simbol auto-puta Bar-Boljare, koji je osmišljen da poveže „Luku Bar“ sa Srbijom, konačno je spojen, a u toku je izvođenje završnih radova, poput hidroizolacije, odvoda, slivnika, ivičnih greda, te pripreme za montažu zaštitne ograde.

U pitanju je pravo arhitektonsko čudo i najviši most na prostoru bivše Jugoslavije. Od prije nekoliko dana spojeni most „Moračica“ dugačak je 960 metara, širok 23,40 metra, a oslanja se na 5 stubova, od kojih je najviši 161 metar, dok je visinski raspon od korita rijeke Morače do kolovozne konstrukcije 202 metra.

S obzirom da se most „Moračica“ nalazi praktično „nebu pod oblake“, projektovan je za maksimalnu brzinu vjetra od 30 metara u sekundi (108 kilometara na čas), i on će, osim klasične pješačke ograde i elastične ograde za vozila, imati i ogradu za zaštitu od vjetra, visine 3,8 metara.

Spajanjem ovog mosta, Crna Gora je, zajedno sa izvođačem radova, kineskom kompanijom „CRBC“, obavila najzahtjevniji posao na izgradnji prioritetne dionice auto-puta od Smokovca do Mateševa, koja je dugačka 41 kilometar, a na kojoj će, osim „Moračice“, biti izgrađeno još 19 mostova.

Inače, prve metre asfalta na prioritetnoj dionici auto-puta Smokovac-Mateševo Crna Gora je, nakon četiri godine od početka gradnje tog projekta, dočekala početkom prošlog mjeseca.

Izgradnjom prioritetne dionice Smokovac–Mateševo vrijeme putovanja od Podgorice do Kolašina biće trostruko brže, pa će se, umjesto za 90, stizati za 25 minuta, čime se ujedno izbjegava i kanjon Morače.

Podsjetimo — tek treba da se gradi dionica Mateševo–Boljare, čime će auto-put u Crnoj Gori izaći na granicu sa Srbijom. Završetak prioritetne dionice od Podgorice do Mateševa (Kolašina) predviđen je za septembar 2020. godine.

Auto-put u međuvremenu poskupio

Kredit za auto-put, koji je Vlada Crne Gore zaključila u oktobru 2014. godine sa kineskom „Exim“ bankom u iznosu od 944 miliona dolara, tada je u evrima vrijedio 743 miliona evra. Danas, kada jedan evro vrijedi oko 1,088 dolara, dolarski kredit je poskupio, i iznosi 867 miliona evra, tačnije — 124 miliona evra više.

Prva polugodišnja rata kredita za izgradnju auto-puta dolazi na naplatu u julu 2021. godine.

