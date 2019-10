Cvijanović: Ko je Bakir Izetbegović da uslovljava i bira?

BANJALUKA – Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da lider bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović ne može da postavlja uslove za formiranje Saveta ministara BiH i prekraja izbornu volju građana RS.

Cvijanovićeva, koja je i potpredsednica Stranke nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) istakla je za RTRS da ta stranka smatra da vlast na nivou BiH mora da bude formirana u skladu sa izbornim rezultatima, ali da ne pristaje na uslovljavanja.

„SNSD je ušao u pregovore o formiranju vlasti, Milorad Dodik je kao lider stranke, razgovarao, izabrali smo svog kandidata – Zorana Tegeltiju za mesto predsedavajućeg koje pripada Srbima. Njihova igranka to opstruiše, postavljaju uslove jer su tako savetovani, vode se pričom ‘samo vi to uporno tražite, pa će oni pristati’. Greše s tim. Isto tako, pogrešno misle da SNSD umire od želje da uđe u vlast“, navela je Cvijanovićeva.

Ona je postavila pitanj ko je Bakir Izetbegović da bi određivao ko iz Republike Srpske treba da uđe u vlast.

„Da li on određuje volju građana Srpske, da li on određuje ko će mu biti partner? To je uradio jednom, ali sad je ta politika ogoljena i mi to ne prihvatamo“, poručila je predsednica RS.

Cvijanovićeva navodi da Izetbegović želi da izabere one koji nemaju izborni legitimitet, jer mu odgovara nedostatak koordinacije između bh. nivoa i Republike Srpske.

„Te koordinacije nema, ali nas to ne ometa jer razvijamo Republiku. U Srpskoj ne kasne plate i penzije… Ima samo jedan realan problem – ratifikacija medunarodnih sporazuma na osnovu dogovorenih finansijskih aranžmana s međunarodnim finansijskim institucijama. Kada bismo to prebacili na Republiku Srpsku i kada bi ratifikaciju vršila NSRS, zašto bi nam bio potreban bh. nivo“, istakla je predsednica RS.

Kada je reč o eventualnoj šteti koja je uzrokovana činjenicom da gotovo godinu dana od izbora, vlast na zajedničkom nivou nije uspostavljena, Cvijanovićeva kaže da se ona ogleda jedino u lošem imidžu.

„Građani trpe zbog neformiranja vlasti, jer se time šalja loša slika o zemlji. Takođe, blokiraju se sredstva za određene projekte, ali operativno nam Savet ministara i treba jer to nisu sredstva za svakodnevni život koji se nesmetano odvija, rekla je ona i dodala da zbog nepostojanja vlasti na bh nivou, u Srpskoj nisu kasnile ni plate ni penzije.

Cvijanovićeva smatra i da je priča o evropskom putu BiH počela da se zloupotrebljava, jer je svima jasno da jedino ona drži BiH na okupu.

Komentarišući deklaraciju SDA, predsednica RS je istakla da onaj koji bi da menja Dejton, mora da zna da su u tom slučaju sve opcije otvorene. Smatra da je međunarodna zajednica trebalo jasno da osudi i sankcioniše ovakav potez SDA.

(Tanjug)