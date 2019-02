Darmanović: CG će podržati svaki dogovor BGD i PR

VAŠINGTON – Crna Gora je imala svoje rezerve prema principu rešavanja pitanja Kosova zasnovanog na razmeni teritorija, rekao je šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović i dodao da, ako se, kako je rekao, „dve zemlje slože“, Podgorica će to pozdraviti.

Darmanović je to rekao u intervjuu za Glas Amerike odgovarajući na pitanje kako vidi rasplet te situacije i da li ga vidi u dogoledno vreme.

„Iz bivše Jugoslavije su nam ostala dva velika nasleđa koja treba da rešimo. Jedno su odnosi Srbije i Kosova, a drugo je stabilizacija Bosne i Hercegovine kao zemlje koja bi krenula istim putem kao i ostali – evropskim i ako hoće atlantskim integracijama“, rekao je Darmanović.

Ocenjujući da su i jedno i drugo veoma zahteva pitanja, Darmanović kaže da Crna Gora podržava sve što doprinosi miru u regionu.

„Podržavali smo svaki dijalog Srbije i Kosova. I ovaj sadašnji koji je u izvesnom zastoju. Mi smo imali svoje rezerve prema principu rešavanja problema koji je bio zasnovan na razmeni teritorija, mada ukoliko se dve zemlje slože, mi samo možemo to da pozdravimo“, kazao je Darmanović.

Ali, dodao je, znajući zapadni Balkan, imali smo izvesne zadrške oko toga. Što se tiče Bosne i Hercegovine, Crna Gora podržava sve faze stabilizacije i evropskog puta te države.

„Sada mislim da tu treba biti strpljiv i uporan. Na kraju, bez obzira na zastoje, i u Beogradu i u Prištini postoje političari koji su pokazali da mogu da razgovaraju. Drugog puta i nema. Nama odgovara svaki mirni rasplet i stabilizacija, mi smo tu da podržimo koliko možemo, u skladu sa sopstvenim interesima naravno“, naveo je.

Govoreći o uticaju Rusije na Balkanu, Darmanović je kazao da se zvanična Moskva bori za uticaj u svakoj od zemalja Zapadnog Balkana, a da je Evropska unija jedna od stvarnih meta njene spoljne politike.

Darmanović, koji je u sredu učestvovao na sastanku Globalne koalicije za pobedu nad ISIS-om, koji je održan u Stejt departmentu, u Vašingtonu, smatra da je ruski uticaj već veoma aktivan u regionu Blakana, kako je rekao, nažalost, onoj strani politike koja ne favorizuje atlantske i evropske integracije.

„To je bilo jasno u našem slučaju pre dvije godine. Rusija se ne deklariše otvoreno protiv evropskih integracija u regionu, ali ja mislim da je Evropska unija jedna od stvarnih meta ruske spoljne politike, jer je to jedna geopolitička borba u kojoj ne znači da zemlje ne sarađuju, ekonomski pogotovo“, rekao je Darmanović.

On je rekao da misli da se iz mnogih opažanja može nešto tako zaključiti. „Rusija se ne protivi aktivno evropskim integracijama naših zemalja, ali vidite bori se za uticaj u svakoj od njih na razne načine, ekonomski, hibridnim ratom“, kazao je Darmanović.

Precizirao je da je upravo to ono zbog čega često govori da Evropska unija mora da bude aktivna ako hoće da Zapadni Balkan postane dio Evrope.

„Naravno, odgovornost je prvenstveno na nama. Mi smo ti koji treba da uskladimo svoja društva sa pravnim sistemom Evropske unije. Ali, proširenje nije samo tehnička operacija, već i geopolitička bitka, takmičenje. Da bi smo postali deo zapadnog sveta i vrednosti, to je dvosmerni proces. Ne možemo sami, mora i Evropska unija da bude aktivna. Ona to radi, da li dovoljno energično uvek, to je pitanje“, kazao je šef crnogorske diplomatije.

(Tanjug)