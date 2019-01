Davor Dragičević: Ne interesuju mu vaši montirani procesi, idem do kraja

Davor Dragičević, otac ubijenog 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića, izjavio je da ga ne interesuju montirani procesi institucija Republike Srpske protiv njega i da neće prestati da se bori sve dok ubice njegovog sina ne budu kažnjene.

„Njihovi montirani procesi me ne zanimaju, jedino što mogu to je da me ubiju kao Davida, ali neću im dati tu priliku ni šansu“, objavljena je izjava Davora Dragičevića na Fejsbuk stranici grupe „Pravda za Davida“.

Davor Dragičević je naveo i da neće dozvoliti da „ubice, institucije i režim“ zatru njegovo seme i prezime.

„Ubice su uzele zakon, Ustav, institucije, MUP, tužilaštvo u svoje krvave ruke, krv je sveža i još teče, ubice“, napisao je Dragičević.

On je istakao da njegovog sina nema i da će on ispuniti svoje obećanje dato na Davidovom grobu 7. aprila, kada je sahranjen.

„Istinu znam, treba mi pravda za Davida“, naveo je Davor Dragičević.

On je dodao da će „svakako jednog dana leći kraj njega, da ga greje i čuva“.

„Ubice više nemaju gde ni kuda, neće priznati zločin, a ni ja ni grupa ‘Pravda za Davida’ nećemo odstupiti od naše borbe do kraja“, naglasio je Davor Dragičević.

Na kraju izjave je napisao – „Uskoro sa vama“, „Idemo do kraja“, „Ubice, oprosta i zaborava nema, ja sam spreman“.

Policijska uprava Banjaluka saopštila je ranije danas da je podnela Republičkom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Davora Dragičevića prema kojoj se tereti za „pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uredjenja Republike Srpske“.

Osim protiv Davora Dragičevića, krivična prijava je podneta i protiv poslanika Partije demokratskog progresa (PDP) Draška Stanivukovića, kao i člana grupe „Pravda za Davida“ Željka Dabića.

Davor Dragičević je poslednji put vidjen 30. decembra prošle godine, posle velikog skupa „Pravda za Davida“ i protestne šetnje ulicama Banjaluke, kada mu se gubi svaki trag.

Stanivuković i Dabić su bili uhapšeni, a potom su pušteni na slobodu.

Više puta su saslušavani zbog navodne namere da 30. decembra izvrše državni udar.

Specijalna policija RS je 30. decembra posle protestne šetnje silom rasterala gradjane Banjaluke sa Trga Krajine, a dvadesetak aktivista grupe „Pravda za Davida“ bilo je uhapšeno i saslušano zbog narušavanja javnog reda i mira, ali i navodne namere da se izvrši državni udar u RS.

MUP RS je zabranio sva javna okupljanja grupe „Pravda za Davida“, koja je održavala skupove na Trgu Krajine svaki dan od 26. marta do 30. decembra.

Članovi grupe „Pravda za Davida“, kao i gradjani Banjaluke koji traže istinu o smrti Davida Dragičevića, nastavili su svako veče da se okupljaju u porti crkve Hrista Spasitelja u Banjaluci i da pale sveće za ubijenog mladića.

David Dragičević je nestao 18. marta, a njegovo telo nadjeno je 24. marta na ušću rečice Crkvena u Vrbas kod tvrdjave Kastel.

Policija je prvobitno tvrdila da je smrt zadesna, a Tužilaštvo je kasnije pokrenulo istragu o ubistvu mladića.

Roditelji Davida Dragičevića tvrde da je on otet, mučen i da su ga na kraju ubili pripadnici MUP RS.

