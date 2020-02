Desničarka Ruža Tomašić najavila odlazak u penziju

ZAGREB – Hrvatska evroparlamentarka, nekada članica ultradesničarske Hrvatske stranke prava Ante Starčević (HSP A.S.)najavila je odlazak u penziju i povlačenje iz politike.

U izjavi za zagrebački Jutarnji list, Tomašićeva kaže da će se povući 30. juna naredne godine i dodala da je ta njena odluka mnoge iznenadila, a neke je, kako kaže „usrećila“.

Do tada, kaže, ima još posla da uradi u Evropskom parlamentu, a u penziji će čuvati unučuće i trošiti „jako dobru“ kanadsku penziju.

Nakon njenog odlaska u EP-u bi trebalo da je zameni Ladislav Ilčić, koji će na pola godine preuzeti njezine obaveze u odborima, a potom će doći do nove podele u grupaciji konzervativaca (ECR) i raspodele mesta u odborima.

Do tada će, podseća list, u Hrvatskoj biti održani parlamentarni izbori na kojima se Suverenisti, okupljeni oko bivšeg predsedničkog kandidata Miroslava Škore, nadaju velikoj podršci birača.

„Škoro sada osniva stranku sa svojim imenom i nama je to O.K. On je svoje kvalitete pokazao na predsedničkim izborima i nadamo se da će koalicija tog desnog centra pokazati da ljudi više neće morati, kao dosad, birati manje zlo. Svi oni koji misle da mogu pomoći i vide sebe u koaliciji dobro su došli, ali nećemo moliti nikoga. Možda za ove izbore i više nego pre vredi onaj slogan ‘sad ili nikad'“, kaže Tomašić.

O aktuelnim reviranjima u vladajućem HDZ, Tomašić kaže da ne veruje da će za neke biti mesta u toj stranci nakon podele u dva tabora.

Povodom neizglasavanja Generalnog urbanističkog plana, Tomašićeva je rekla da se u Zagrebu „ponavlja ona situacija – možeš koliko hoćeš, ali ne i dokle hoćeš“.

“ Ako imaju trunka suosjećanja sa sudbinom svoje dece čiju budućnost određuje ovaj GUP, Zagrepčani će se još više dići na noge i protestovati. To je njihov grad i biće onakav za kakv se izbore“, navela je.

Zaključuje da joj je dosta politike i odlazi u totalnu mirovinu. Iako bez nje “Suverenisti neće biti isti”, ne isključuje mogućnost da ponekad pomogne istomišljenicima kojim savetom.

O visini penzije ne razmišlja, jer, kaže, da je čeka jako dobra kanadska, a imala je i dobru platu i dosta je tokom godina uplaćivala u penzioni fond.

Kao penzionerka će, kaže, živeti na Korčuli.

