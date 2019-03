„Dobio si pomoć iz Lihtenštajna za eliminisanje Miloševića, više nisi predsednik“

Duško Knežević, vlasnik Atlas grupe, poslao je iz Londona novu poruku Milu Đukanoviću, predsedniku Crne Gore, „podsećajući ga“ da je osim para od njega dobijao lično ili preko telohranitelja i vredne umetničke slike. Knežević tvrde da se te slike sada nalaze u Đukanovićevom domu.

– G. Đukanoviću, na istom kanabeu na kojem je bio Migo Stijepović bio si i ti. U istom ste kadru. Jedina razlika je što je Stijepović uzeo kovertu, a ti torbu. Veliku sportsku torbu plave boje. Toliko o snimku za koji tvrdiš da ne postoji i tako hrabriš sebe i druge oko tebe da te ne bi odmah napustili. Snimak ćeš odgledati onda kada bude potrebno, ukoliko nastaviš da se oglušuješ o realnost. A realnost je da ti i tebi slični, korumpirani, drski i na svakakve gadosti spremni skorojevići više neće upravljati sudbinom jedne države i njenog naroda, gazeći sve koji vam se nađu na putu i koji nisu spremni da se povinuju. G. Đukanoviću, ni Migo Stijepović, koji je i dalje tvoj generalni sekretar, nije znao da postoji snimak. Da sam taj snimak pustio 2016. godine misliš li da bi tok izbora u oktobru 2016. bio onakav kakav je bio? Da sam to tada uradio ti više ne bi imao vlast. Ti svakako više nisi predsednik Crne Gore, samo to odbijaš da shvatiš ili prihvatiš. Jer, predsenik Crne Gore nikada ne može biti ortodoksni lažov, poručio je Knežević. – Ti si g. Đukanoviću u poslednjih 25 godina od mene više puta uzimao novac. Ti lično ili si slao svoje telohranitelje. Osim novca, od mene si preko njih dobijao vredne umetničke slike koje sada krase tvoj dom. Imaš moju saglasnost da ih pokažeš javnosti. Sećaš li se zašto si slao svog telohranitelja kod mene u Ulicu Koste Stojanovića u Beogradu? Da te podsetim – bila je to druga polovina 90-tih, kada si odlučio da ubiješ svog političkog oca Slobodana Miloševića. Došao je tvoj telohranitelj takođe za torbu. U njoj su takođe bile pare po koje si ga poslao. Sada ti je kriv Zapad za sve, a dok si bio ljubimac Zapada i od njih dobijao ogromnu pomoć preko fondacija iz Lihtenštajna za političko eliminisanje Miloševića, onda Zapad nije bio kriv. Imam sve podatke o transferima iz Lihtenštajna i da u knjigama koje je vodio T. N. postoji kompetna evidencija.

Knežević je pitao Đukanovića da li zna da “gubi koce” i da li su “ljudi koji su bili zaduženi za prisluškivanje američke ambasade u Podgorici spremni da to iznesu u javnost.”

– A tebi je dobro poznato da ti to Amerikanci nisu nikada oprostili i da je zbog toga kasnije došlo do kadrovskih uslovljavanja u ANB-u. Sto puta si mi rekao da ti Amerikanci neće sastavljati Vladu. Zato si oterao Bora Vučinića. Ako s tako “pošten”, onda otvori svoj kastodi račun i pokaži kome si prodao akcije u Prvoj banci dva puta i tako multiplikovao svoj prvi zvanični milion. Ako to uradiš, obećavam da ću te ostaviti na miru, saopštio je Knežević.

Sećaš li se šta si uradio zajedno sa bivšom ženom Andrije Jovićevića , Martinom Hauser i njenim drugim mužem Koradom Klinijem, bivšim italijanskim ministrom za zaštitu životne sredine? Zajedno ste počistili sve budžetekoji su vam bili u dometu a koji su bili namenjeni za uvođenje demokratije u Srbiji.

Zajedno sa Martinom si učestvovao u otmici kćerke Andrije Jovićevića, spakovao je u avion Montenegro erlajnza i doveo na granicu sa Hrvatskom. Meni si rekao da je to sve uradio Ranko Krivokapić, poručio je Duško Knežević crnogorskom predsedniku.

(Novosti)