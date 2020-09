DPS spremna za postizborne razgovore

PODGORICA – Demokratska partija socijalista Crne Gore (DPS) spremna je za postizborne razgovore sa potencijalnim partnerima.

To će, pre svega, saopštila je DPS, biti one partije sa kojima je i do sada konstituisala parlamentarnu većinu, jer veruju da taj proevropski blok ima i snagu i odlučnost da nastavi započeti posao.

(Tanjug)

