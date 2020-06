Đukanović:Lopov sam jer im kradem iluziju „velike Srbije”

CETINJE – Crnogorski predsednik Milo Đukanović poručio je danas nacionalistima koji ga nazivaju lopovom da na to imaju pravo, zato što im krade iluziju koja se, kaže, zove “velika Srbija”.

“Smatraju me odgovornim za to što smo sprečili da budu dobri izvršioci tuđeg projekta 2016. godine. Verovatno me smatraju odgovornim što pokušavaju da zloupotrebe pitanje vere i iskoriste je za velikosrpske ideje”, rekao je Đukanović na konferenciji za novinare sa hrvatskim kolegom Zoranom Milanovićem na Cetinju.

Foto:Tanjug/arhiva

(Tanjug)

