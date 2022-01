EU pozvala sve političke aktere u Crnoj Gori na smirivanje tenzija PODGORICA, 21. januara 2022. …

Evropska unija (EU) pozvala je sve političke aktere u Crnoj Gori da rade na smanjivanju tenzija i reše trenutnu situaciju, medjusobnim konsultacijama i konsenzusom.

„Crna Gora ima demokratski legitimitet. To je demokratska država i svoje probleme treba da rešava u državnim institucijama, a ne na ulici“, poručila je šefica delegacije EU u Podgorici Oana Kristina Popa.

Poziv iz EU dolazi u trenutku kulminacije političke krize izazvane predlogom za izglasavanje nepoverenja Vladi, koju je inicirao potpredsednik Vlade Dritan Abazović, i najnovijim predlogom premijera Zdravka Krivokapića da se skrati mandat Skupštini.

Pozivu iz EU pridružila se Ambasada Nemačke u Podgorici koja je povodom aktuelne političke krize saopštila da Crna Gora probleme treba da rešava unutar institucija, a ne na ulici.

„Ambasador Robert Veber (Webber) je saglasan da Evropska unija i zemlje članice neće odlučivati ko će biti u crnogorskoj Vladi, već da taj proces država sama treba da vodi i probleme da rešava unutar institucija, a ne na ulici“, navela je Ambasada Nemačke u Crnoj Gori, na svojoj Fejsbuk stranici.

Predsednik Skupštine Aleksa Bečić je za 4. februar zakazao glasanje prvo o skraćenju mandata Skupštini, a potom i o Inicijativi za nepovjerenje Vladi. Odluka o skraćenju mandata Skupštini ili obaranju Vlade se donosi većinom glasova svih poslanika u Parlamentu.

U medjuvrmemenu je danas opozicija podnela zahtev za smenu predsednika parlamenta Alekse Bečića.

Bečić je poručio da će mu biti čast da bude smenjen zbog ideje.

„Biće mi čast da budem smenjen zbog ideje, a ta ideja je da bude narodna, a ne mafijaška volja“, napisao je Bečić kratko na svom Tviter profilu komentarišući inicijativu za njegovu smenu koju je potpisalo 38 poslanika opozicije.

Demokrate, čiji je Bečić lider, su podržale gradjane koji se okupljaju protestujući protiv, kako je saopšteno, prekrajanja izborne volje gradjana.

Od predaje Inicijative za izglasavanje nepoverenja Vladi, u nekoliko gradova su zabeleženi jednočasovni protesti na kojima se okupljalo po nekoliko stotina gradjana. Protesti se održavaju i večeras.

Premijer Krivokapić je izjavio da najava koalicije Dritana Abazovića o formiranju manjinske Vlade, koju bi podržala Demokratska partija socijalista (DPS) nije iznenadjenje, ali jeste razočaranje zbog ranijih najava potpredsednika Abazovića da neće izdati izbornu volju gradjana.

Krivokapić je, u intervjuu za Njuzmaks Adria, kazao da osim URE, krivca za trenutnu situaciju vidi i Demokratskom frontu koji je, kako kaže, sve vreme od formiranja Vlade istu rušio. Ponovio je da su izbori jedina legitimna opcija.

„Ja sam Abazovića nekoliko puta pitao o toj potencijalnoj izdaji. On je meni rekao da me nikada neće izdati. Naravno da je ovo izdaja, ne mene kao mene, ovo dodje i prodje, već narodne volje koja je bila vrlo jasna i 30. avgusta iskazala šta misli o svemu tome. Ako meni ne verujete, pogledajte sve izjave gospodina Abazovića koje se tiču te teme i biće vam sve jasno. Ako sam krenuo u priču sa čovekom kome sam bezrezervno verovao, to je problem moje slabosti. Znači, ja nisam bio politički iskusan da bi mogao da prepoznam političke marifetluke“, istakao je Krivokapić.

Kada je posredi formiranje manjinske Vlade za koju bi u Skupštini digli ruku i poslanici Demokratske partije socijalista, Krivokapić nema dilemu da iza toga stoji namera da se ta partija vrati na vlast.

(Beta)

