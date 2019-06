Fehir: Glavaš je lažljivac sa nepromenjenim mentalnim sklopom

ZAGREB – Nakon današnjeg ponovljenog suđenja hrvatskom generalu Branimiru Glavašu, za zločin počinjen nad Srbima još 1991. godine u Osijeku, krunski svedok Krunoslav Fehir je novinarima rekao da je optuženi lažlivac i da je njegov mentalni sklop nepromenjen od rata.

Nakon svedočenja na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu i njegovim saoptuženima u slučaju ‘garaža’ i ‘selotejp’, Fehir je rekao da postoji niz materijalnih dokaza koji potvrđuju njegov raniji iskaz te da ovo nije slučaj u kojem se na sudu sučeljavaju dva iskaza.

„Moj dosadašnji iskaz, koji je dat 2007. godine, danas sam i potkrepio. Postoji niz materijalnih dokaza koji potvrđuju moj iskaz. Ovo nije iskaz protiv iskaza. U samom postupku iskaz su dali patolog, sudski veštak i balističar. Policijski službenici koji su obavljali uviđaj te ’91. godine u startu su izrazili sumnju u svaku priču optuženog Branimira Glavaša, dakle od prve do zadnje. Što se tiče moje uloge u Domovinskom ratu, te priče su laž“, rekao je Fehir ispred sudnice.

On je optužio Glavaša da je lažljivac, što, kako je rekao, ptvrđuju i materijalni dokazi.

„Bežao je od konkretnih pitanja. Ni on ni njegovi advokati uopšte nisu razgovarali o tim nekim detaljima koji su utvrđeni za vreme postupka. Dakle sve je jasno. Svakom normalnom je jasno“, dodao je.

Fehir je rekao da protiv Glavaša lično nema ništa.

„Videli ste u raspravi koju agresiju iskazuje prema meni. Njegov mentalni sklop se nije promenio od ’91. godine. On je ostao isti kakav je i bio. Ali to sve govori o njemu, a ne o meni“, reka je Fehir, preneli su hrvatski mediji.

Upitan je i o tvrdnjama Glavaša i njegovih advokata da on uopste nije bio prisutan u prostorijama osječkog Sekretarijata za obranu.

„Njegovi advokati su takve nebuloze do sad govorili. Postoji potvrda s pečatom vojne pošte, s potpisima ljudi koji govore kroz Domovinski rat u periodu koji sam prošao. Je li moguće da svi ti ljudi lažu? Je li moguće da samo Glavaš i njegovi advokati govore istinu?“, rekao je Fehir.

Fehir je dodao i da se „ne zamara“ krivičnom prijavom koja je protiv njega podnesena u petak, a u kojoj ga Glavaš tereti za ubistvo Čedomira Vučkovića. „Ne znam zašto se oni toliko zamaraju sa mnom. Gospodin Dražen Matijević je rekao da je moj iskaz nebitan. Čemu onda ovoliki napadi na mene? Oni bi trebalo da sruše ključne dokaze, a ne baviti se sa mnom. A ključne dokaze ne mogu srušiti. Njih mogu srušiti patolog i sudski vještak, a oni su svoje rekli u postupku“, rekao je.

„Patolozi i sudski veštaci rekli su da Čedomir Vučković preminuo od trovanja sumpornom kiselinom, a ozlede iz vatrenog oružja kvalifikovane su kao lakše telesne povrede. To je struka rekla. To nisam rekao ja. Postoje materijalni dokazi, a to što govore Glavaš i njegovi advokati me ne brine“, rekao je Fehir.

Novo suđenje u slučajevima ‘garaža’ i ‘selotejp’ zakazano je nakon što je Vrhovni sud početkom januara ukinuo odluku vanraspravnog veća zagrebačkog Županijskog suda iz marta prošle godine prema kojoj je ponovljeno suđenje Glavašu trebalo odvojiti od postupka njegovim saoptuženicima.

Nakon što je Državno tužilaštvo protiv razdvajanja suđenja podnelo zahtev za zaštitu zakonitosti, Vrhovni sud je ukinuo rešenje vanraspravnog sudskog veća kojim je predsedao Ivan Turudić, uvaživši većinu argumenata iznesenih u zahtevu Državnog tužilaštva pa je zagrebački Županijski sud morao da nastavi s jedinstvenim suđenjem.

Glavaš i njegovi saoptuženici od početka odbacuju optužbe za zlostavljanja, mučenja i ubistava osječkih Srba u slučajevima ‘garaža’ i ‘selotejp’.

(Tanjug)