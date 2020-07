FINALE BALKATHONA: Najbolja digitalna rešenja sa Zapadnog Balkana biće nagrađena na …

Tri pobednika prvog Balkathona u kategorijama pametnog turizma, platforme za digitalno učenje i rešenja za plaćanje putem interneta biće odabrana i nagrađena na završnoj ceremoniji koja će biti održana putem interneta u organizaciji Veća za regionalnu saradnju, a uz podršku Evropske unije.

Sarajevo – Prvi regionalni Balkathon se završava sutra, 16. jula 2020. godine kada će na završnoj sesiji koja će biti održana putem interneta biti odabrana tri najbolja inovativna digitalna rešenja od ukupno 88 prijava pristiglih sa Zapadnog Balkana.

Devet finalista, po tri iz svake kategorije, odnosno pametnog turizma, platforme za digitalno učenje i rešenja za plaćanje putem interneta, predstaviće svoje radove stručnim žirijima. Najbolje rešenje iz svake kategorije biće nagrađeno sa 10.000 eura, za razradu svojih ideja za praktičnu primenu.

Završnu ceremoniju otvoriće generalna sekretarka Vieća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu i šef Odeljenja za regionalnu saradnju za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Colin Wolfe.

Takmičarski deo sesije obuhvataće predstavljanje članova žirija, kao i izlaganja finalista iz svake kategorije, nakon čega sledi glasanje za najbolja inovativna rešenja.

Nagrade će učesnicima dodeliti generalna sekretarka Bregu i direktorka za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Genoveva Ruiz Calavera.

Cela završna ceremonija prenosiće se uživo na You Tube kanalu and Facebook stranici Veća za regionalnu saradnju od 15:00 do 17:45 časova (CET).

Odabir finalista od ukupno 88 pristiglih prijava će, takođe, biti održan sutra, 16. jula 2020. ujutro, od 08:00 do 12:00 časova, a Veće za regionalnu saradnju će na svojim kanalima na društvenim mrežama, odnosno na Instagramu, Facebooku i Twitteru objavljivati najnovije informacije u procesu odabira finalista.

Cilj prvog izdanja Balkathona, koji je organizovalo Vijeće za regionalnu saradnju, a podržala Evropska unija, je da postane godišnje, regionalno konkurentno takmičenje na kome će se okupljati inovativni talenti sa Zapadnog Balkana i smišljati nove ideje i rješenja za digitalno doba.

