Gafovi hrvatskog predsednika i premijera o kojima bruji region (video)

Dva gafa dogodila su se u jednom danu dvojici najistaknutijih hrvatskih državnika.

Najpre je, dok je odgovarao na pitanja, objašnjavajući i rukama, premijer Hrvatske Andrej Plenković jednoj novinarki je izbio mobilni telefon iz ruke.

Bilo mu je neprijatno i opravdao se time što je rekao da mu se tako nešto nikada nije dogodilo, prenosi dalmatinskiportal.hr.

Zatim je predsednik Hrvatske i vrhovni komandant Oružanih snaga RH Zoran Milanović, on je napravio omašku objašnjavajući svoj stav da je u Hrvatskoj vanredno stanje, stanje prirodne katastrofe, kao i u celoj Evropi.

Zoran Milanović,predsjednik RH

Rekao je istinu,ovo je sranje koje je nametnuto od strane WHO (SZO)Svjetske Zločinačke Organizacije! pic.twitter.com/6Podwq1NXV — EMTR Let it be what it can't be! (@RashoVeljkov1) September 15, 2020

“U Hrvatskoj je de facto vanredno stanje. To nije ratno stanje. To od početka naglašavam. Plašili su nas vanrednim stanjem, ali mi, kao i cela Evropa, živimo u vanrednom stanju. To nije normalno stanje. I upravo zato u takvoj se situaciji primjenjuju posebne mere, i to je sve. Ratno stanje je nešto sasvim drugo. Ovo je sr**je – stanje – prirodne katastrofe“, rekao je Milanović.

