Galijašević: Džaferović odgovoran i za bekstvo Lionela Dimona

SARAJEVO/BANJALUKA – Stručnjak za borbu protiv terorizma, Dževad Galijašević, tvrdi da je za bekstvo jednog od najvećih živih svetskih terorista Lionela Dimona iz sarajevskog zatvora 1999. godine odgovoran visoki funkcioner SDA, aktuelni bošnjački član Predsedništva BiH, Šefik Džaferović.

Dimon je svetski terorista koji je, posle odlaska iz BiH, „vršio operacije“ i u Maleziji i Japanu, a na kraju je uhapšen u Nemačkoj, a potom je isporučen Francuskoj.

Galijašević je ponovio da bi Džaferović trebalo da odgovara, pre svega, za sve što je Dimon radio u 1994. i 1995.godine i na kraju za njegovo bekstvo.

Galijašević za Srnu rekao da je bekstvo Dimona, koji je bio pripadnik odreda „El mudžahedin“, u potpunosti razjašnjeno, ali da javnosti nije predstavljena cela istina o tome.

„On (Dimon) je bio deo politike Alije Izetbegovića, do politike koju je u Zeničko-dobojskom kantonu tokom rata provodio isključivo Džaferović. Operaciju bega organizovala je tajna bošnjačka policijska služba AID“, rekao je Galijašević.

Naveo je da je Dimon, kojeg naziva francuski Abu Hamza (Sirijac koji se u mudžahedinskoj jedinici borio tokom rata u BiH) dolazio u BiH i delovao tokom celog rata, a da je prvi put došao sa Unproforom kao francuski vojnik 1992.

Prema Galijaševićevim rečima, sve vreme Dimon, koji je bio pripadnik odreda „El mudžahedin“, bio je pod zaštitom tadašnjeg načelnika Centra službi bezbednosti u Zenici Šefika Džaferovića.

„To je vreme kada su mudžahedini radili šta su hteli, sprovodili teror po Zenici, ubijali Srbe i Hrvate, pucali na sve strane“, podsetio je on i napomenuo da je Dimon sa ovim odredom otišao i na Vozuću, gde je učestovovao u masovnim, ritualnim klanjima Srba.

Galijašević je naveo da je Džaferović u prvim danima 1996. godine prešao na mesto sekretara Izetbegovićeve tajne policije, a da je na njegovo mesto došao bivši načelnik Tešnja, Šemsudin Mehmedović.

„Istina je da Mehmedović zbog ubistava koje je Dimon na kraju počinio u muslimanskim delovima, pljačke, ubistva policajca u Raspotočju, ubistva pripadnika obezbeđenja jedne firme dogovorio sa Abu Malijem, komandantom mudžahida koji je u to vreme bio u Bočinji, da Dimon dođe u jedan stan u Zenicu na razgovor. Mehmedović nije otišao na taj razgovor, ali je poslao specijalce koji su uhapsili Dimona i prebacio ga u dobro obezbeđen zatvor u Zenicu iz koga se nije moglo bežati“, ispričao je Galijašević.

On navodi da je zbog hapšenja intervenisao Abu Mali, te da je problem na kraju došao do Alije Izetbegovića i AID-a.

“ U celu priču se uključio sekretar AID-a, bivši šef Centra službi bezbednosti čovek koji je štitio mudžahedine – Šefik Džaferović i na kraju je organizovao bekstvo iz zatvora. Prvo je uhapšen jedan saradnik AID-a i odveden u taj zatvor da bi pomogao u bekstvu Dimona|, naveo je Galijašević.

Činjenica je, istakao je, da najviše odgovora šta je radio taj terorista i kako je oslobođen ustvari ima sam Šefik Džaferović i od njega treba tražiti odgovore.

„On je zamerio Mehmedoviću hapšenje Dimona i to je bila prva svađa ova dva bezbednjaka iz Zeničko-dobojskog kantona. Ta svađa se nastavila tokom celog posleratnog perioda. Mehmedović je bio saradnik bišeg predsednika SDA Sulejmana Tihića, a Džaferivić je ostao veran Izetbegovićima“, objasnio je Galijašević.

Prema njegovim rečima, Džaferović je na kraju, na poslednjem kongresu SDA, dotukao Mehmedovića izbacivši ga sa svih partijskih funkcija i to je završetak obračuna koji je počeo bekstvom Dimona.

Galijašević kaže da je činjenica da su francuske službe usmeravale Dimona na određene akcije i napomenuo da je u mnogim intervujima Mehmedović ukazivao na spregu mudžahedina sa zapadnim obaveštajnim službama.

„Svi zločini koje su počinili mudžahedini, pogotovo 1994. i 1995. godine, kada su počinili najmasovnije zločini kao nikada do tada u Evropi i svetu, kada su pobili 192 osobe u Vozući, a za ubistvo njih 55 odgovara general Sakib Mahmuljin – sve to ide na teret Džaferovića. On je glavni krivac što niko od njih nije kažnjen i što je francuski Abu Hamza mogao da pobegne iz sarajevskog zatvora“, tvrdi Galijašević, prenela je RTRS.

Dimon je organizovano prebačen u sarajevski zatvor koji je imao slabo obezbeđenje. Istovremeno je u sarajevskom zatvoru smenjen upravnik, doveden je novi i u zatvor je ubačen Edin Džihan koji je, navodno, imao tromesečnu kaznu zatvora, a koji je pobegao sa Dimonom rizikujući višegodošnju kaznu.

„Operacija bega Dimona je operacija koju je organizovao AID, uprokos žrtvama i ubistvima koje je Dimon napravio i po Zenici i po Vozući i kao pripadnik mudžahedina i nekažnjeno napustio BiH“, kaže Galiješević.

(Tanjug)