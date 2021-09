Gradonačelnik Gospića ne vidi razlog za osudu grafita koji poziva na ubistvo Pupovca

Gradonačelnik Gospića Karlo Starčević izjavio je danas da ne vidi razlog za osudu grafita sa vešalima u tom ličkom mestu, koji očigledno poziva na ubistvo lidera Srba u Hrvatskoj Milorada Pupovca.

Na jednom zidu na ulazu u Gospić danas je nacrtan grafit sa čovekom obešenim na vešalima, ispod kojeg je napisano „Pupovac“.

Gradonačelnik Starčević, iz ekstremno desne Hrvatske stranke prava (HSP), upitao je zašto bi on osudjivao takav čin, prenosi agencija Hina.

„Nisam u Gospiću. Zbog čega bih ja to osudjivao, nešto o čemu pojma nemam? Tako se osudjivalo u Jugoslaviji, fućka mi se za Jugoslaviju. Zašto to ne bi bila i sloboda govora? Ne zanima me to, nisam video, ja nisam policajac. Ako je negde neko obesio Milorada Pupovca, onda zna i zašto, onda je tu i policija da vidi zašto ga je obesio, koji je problem“, rekao je Starčević.

Dodao je da on „ne može da bude izvršitelj nekakve pravde samo zato što je gradonačelnik“.

Grafit, koji je neko u medjuvremenu prefarbao, ličko-senjski župan Ernest Petri iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) osudio je i ocenio kao govor mržnje.

„Došlo je vreme da se vodi briga o ekonomskom razvoju Like i cele županije, a ne da se vredjamo po bilo kojoj osnovi“, rekao je Petri.

I Petri i Starčević su rekli agenciji Hina da ne znaju ni ko je nacrtao grafit ni ko ga je prefarbao belom bojom, ni po čijem nalogu je to uradjeno.

Srpsko narodno vijeće (SNV), čiji je Pupovac predsednik, saopštilo je da grafit predstavlja očigledan govor mržnje i podsetilo da su slični grafiti crtani i po širem centru Zagreba pre dve godine.

SNV je navelo da je reč o „sramotnom činu“ i ukazalo da autori zagrebačkih grafita nisu pronadjeni ni posle dve godine.

Na portalu „Novosti“, iza kojih stoji SNV, piše da nisu poznati „oni koji su stavili na zid ovu sramotu“, ali da su „itekako poznati oni koji nadahnjuju ekstremiste u njihovom pokušaju ponovne ustašizacije Hrvatske“.

(Beta)

