Grujičić veruje da izbori u Srebrenici neće biti poništeni

SEBRENICA, 17. decembra (Tanjgug) – Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić veruje da neće biti poništeni izbori u toj opštini i da će i u slučaju da se to desi, bošnjačka strana ponovo izgubiti.

Grujičić je istakao da su protekli lokalni izbori u Srebrenici bili najčistiji izbori koji su do sada održani u ovoj lokalnoj zajednici, bez ijednog incidenta i bilo kakve pritužbe posmatrača.

„Verujem da, osim svih ovih istraga, Centralna izborna komisija BiH neće poništiti izbore u Srebrenici, jer bi to bio presedan. Spreman sam da, ukoliko se desi da ponište izbore, da bošnjačka strana ponovo izgubi, ali mi nije poznato kakav će onda razlog za to izneti“, rekao je Grujičić u izjavi za Srnu, prenela je RTRS.

Komentarisući izjavu člana CIK-a BiH Ahmeta Šantić da je komiija sada možda bliže odluci o poništavanju izbora u Srebrenici i Doboju, Grujičić je rekao da, ukoliko eventualno bude nekih nepravilnosti na nekim biračkim mestima, treba tražiti odgovornost članova biračkih odbora, kao što je to rađeno i ranije.

Rekao je i da mu nije poznato od kojih posmatrača su dobili pritužbe jer je Opštinska izborna komisija u Srebrenici primila samo jednu primedbu sa jednog biračkog mesta.

„Imali su pritužbi od posmatrača Srba koji su bili u Federaciji BiH i to je ono što izgleda i pravi problem, jer znaju da je tamo učinjeno krivično delov i da su glasačke kutije na nekim mestima bile popunjene pre glasanja i pre nego što su ušli posmatrači. Da bi to prikrili, oni sada pokušavaju da to spuste na nivo Srebrenice“, rekao je Grujičić.

Rekao je i da je iz bošnjačkih izvora u toj opštini saznao da u FBiH od 1.700 prijavljenih u birački spisak, njih više od 700 uopšte se fizički ne nalazi u tom entitetu i da će za njih glasati neka druga lica.

(Tanjug)

