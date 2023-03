Grupa građana pokušala da spreči Milatovića da uđe na konvenciju na Cetinju

Grupa građana Cetinja pokušala je danas da spreči predsedničkog kandidata pokreta Evrope sad Jakova Milatovića da uđe u Sportski centar na Cetinju na predizbornu konvenciju.

Milatović je morao uz pomoć obezbeđenja i policije da uđe u Sportski centar.

Kako se vidi na video snimku objavljenom na društvenim mrežama, Milatoviću je nekoliko osoba pomoglo da uđe nakon što je prošao kroz gomilu gde su ga pojedinci gurali i psovali.

Grupa građana okupila se ispred Sportskog centra na Cetinju kako bi izrazili protest, između ostalog i zbog uloge Jakova Milatovića tokom nasilnog ustoličenja Mitropolita Joanikija u Cetinju 5. septembra 2021. godine.

Okupljeni ispred zgrade Sportskog centra, gde je za 17 sati bila zakazana konvencija Milatovića, nosili su transparente i sa porukama koje citiraju njegove navodne izjave poput „Pa što ako na Cetinju pogine 10 Crnogoraca“.

Mediji su ranije objavili da je on to navodno rekao u noći ustoličenja. Tokom sinoćne predsedničke debate on nije negirao da je to rekao već je samo upitao jednog od predsedničkih kandidata odakle vama ta informacija.

(Beta)

