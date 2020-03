Haos na grčko-turskoj granici: EU šalje snage (video)

Brisel će poslati snage na granicu Grčke sa Turskom zbog nadiranja migranata, saopštila je predsednica Evropske komisije Ursula van der Lejen.

WARNING GRAPHIC CONTENT ⚠️: Footage shows that Syrian refugees (including kids) were affected by the tear gas deployed from Greek side of the border. #greece #turkey #border #Greekborder pic.twitter.com/NIUlmcfLRY — Mehmet Emre (@MehmetEmreSar1) March 1, 2020

Na hiljade migranata okupilo se na tursko-grčkoj granici, gde čekaju da uđu u Evropsku uniju. Grčka, u kojoj je trenutno više od 40.000 migranata smešteno u nekoliko prenaseljenih kampova, saopštila je da je novi mogući talas migranata pretnja za nacionalnu bezbednost.

MIGRANT CHAOS: Live From Greece-Turkey Border As Recep Tayyip Erdogan Uses Migrants As A Weapon of War https://t.co/K2ciTecucL — Politicalite UK (@politicalite) March 2, 2020

Ursula van der Lejen saopštila je da će Fronteks snage za brzo reagovanje stići u Grčku kako bi pokušali da ovladaju situacijom na granici.

Nearly 4000 refugees tear-gassed at Greece-Turkey border after Ankara tore up its agreement with EU MORE: https://t.co/AXRPlL2kTS pic.twitter.com/U90E9GYZgm — RT (@RT_com) March 1, 2020

Ona je dodala da će u Grčku biti poslati brodovi, avioni i graničari, te 700 miliona evra pomoći.

Odluka je doneta pošto se oko 13.000 migranata okupilo na granici, gde kampuju čekajući da uđu u EU.

Von der Lejen je u poseti Grčkoj, zajedno sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom i Evropskog parlamenta Davidom Sasolijem kako bi procenili situaciju na terenu. Oni obilaze i grčko-tursku granicu, a to će učiniti i Andrej Plenković, premijer Hrvatske, zemlje koja predsedava EU.

This is at Greece – Turkey border 👇🏻 pic.twitter.com/XOtSELNioL — Murali Veeranna (@VeerannaMurali) March 1, 2020

Uz obilazak granice, oni će se sastati s grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom.

Grčki ministar Adonis Georgijadis nazvao je stanje sa migrantima „organizovanom invazijom iz inostranstva“, a grčka vlada odbila je da otvori granicu i grčki graničari sprečavaju migrante da uđu u zemlju.

„Ne pokušavajte da uđete ilegalno u Grčku, bićete vraćeni“, napisao je na svom Tviteru premijer Kirijakos Micotakis.

(Sputnjik)