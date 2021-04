Hej, četnici, ustaše, balije! Šokantni spot upozorava region (video)

Spot “Hejt SLOVEni, još ste živi?”, Predraga Ličine, reditelja i scenariste iz Zagreba, za samo nekoliko dana preplavio je društvene mreže i medije. Ceo region je uzburkao šokantni skeč, jer su svi videli kako bi zastrašujuće izgledao običan život kada bi se pljuvački rečnik sa društvenih mreža i foruma pretočio u realnu svakodnevicu.

Video je deo kampanje Magazina „Buka“ iz Banjaluke koji je na svom Jutjub kanalu već objavio nekoliko spotova sa poznatima u okviru kampanje protiv govora mržnje, međutim, samo je ovaj doživeo pravi bum.

U čemu je tajna uspeha šokantnog videa u kome se Severina, i glumci Hristina Popović i Goran Bogdan vređaju i psuju na nacionalnoj osnovi i zašto je baš takav pristup izazvao efekat u regionu?

Spot koji je uzburkao region

I sam reditelj spota Predrag Ličina, ostao je zatečen brojem pregleda na internetu, nije se nadao da će spot izazvati tolike reakcije. On za Sputnjik kaže da je shvatio da se to dogodilo pre svega zato što je reklama – istinita, snimljena je po stvarnim događajima.

„To što oni izgovaraju, zaista se koristi na društvenim mrežama, forumima, na svim portalima u komentarima. A kada se još sve upakuje u jednu prilično ljigavu reklamu sa prosvetljenom fotografijom i užasnom muzikom, gde su svi srećni i nasmejani, pa se to postavi kao normalna stvar, valjda ljudi zaključe da, ako ovako nastavimo, koliko smo oguglali na govor mržnje, to će nam se u bliskoj budućnosti stvarno i desiti. Možda ćemo tako razgovarati najnormalnije“, kaže Ličina.

Upitan da li je to ipak prilično naivno viđenje reakcija na reklamu, jer pojedini komentari ukazuju na to da može biti protumačena i kao podstrek za dalji govor mržnje, Ličina kaže da je i toga svestan, ali da ne zna koliko do takvih ljudi ova poruka uopšte dopire.

„Ne mogu se staviti u njihovu glavu, koliko dopire i uopšte na koji način. Glavni cilj je bio da njima kažemo, ljudi, šta to radite, zašto se tako ponašate. Bilo bi idealistički govoriti da ćemo u tome uspeti, da će se ova halabuka smiriti. Za četiri, pet dana, sve će biti po starom, ali nadam se da smo potegli pitanje da se o tome razgovara. Da možda i neko drugi sistematski počne prekomerno bombardovanje naroda nekakvom edukacijom“, kaže reditelj i dodaje da je za to krajnje vreme, jer govor mržnje postaje normalna komunikacija na koju su svi oguglali.

Zašto je spot “pogodio u žicu”

Politikolog Cvijetin Milivojević kaže da postoji nekoliko razloga zašto je spot „pogodio u žicu“. Pre svega, bavio se večitom temom ovih prostora, koju smo u mirna vremena SFRJ razvlačili po vicevima.

Druga važna činjenica koja gađa u centar je to da je govor mržnje došao do besmisla, a sledeći da u spotu igra troje javnih ličnosti koji su jako popularni na ovim prostorima. Zatim, svemu je doprineo i sam scenario.

„Međutim, ako se već išlo na „hejtovanje“, uvrede su mogle da budu još dramatičnije, a rekao bih i duhovitije, ali sve to kada zajedno spakujete, normalno je da ima toliku gledanost. Napravljeno je nepretenciozno, i to je važno“, kaže Milivojević.

On dodaje da u velikoj prašini koju je podigao spot koji je naručila „Buka“ ima jedna izuzetno dobra stvar;

„Ako smo ovu priču sa uvredama ponovo vratili na nivo vica, odnosno sterotipa, to znači da se mnogo štošta u stvarnom životu promenilo, rekao bih, na bolje. Ono što je nekada moglo da izazove okidač za pucnjavu i rat, više nije na tom nivou prisutno ni u jednom od tri naroda koji su tema ovog spota“, ističe Milivojević.

Spot je mač sa dve oštrice

Psihoterapeut Jelena Stanković odmah nam je priznala da joj se spot mnogo dopao, ali i da nema univerzalnog odgovora na pitanje zašto nas je video protresao.

„Spot je mač sa dve oštice, jer na njega svako projektuje sebe. Istovremeno, on je odlična provokacija koja treba da nas navede na razmišljanje. Najviše mi se dopada deo spota sa porukom „Dajte šansu mozgu“. Sve zavisi od toga na šta se „pecamo“. Imamo potrebu i da negativno reagujemo i izbacujemo iz sebe ono na šta se upecamo, ali to znači da nije ideja da nekoga sa druge strane promenimo, već da promenimo sebe, da vidimo zašto reagujemo baš na to“, kaže Stankovićeva i dodaje da su ljudi koji su danas u defanzivi, zapravo najmudriji, te da spot i na to ukazuje.

„Ne troše energiju na negativno i to je mudrost, baš to, usmeriti svoju energiju na pozitivno i ne baviti se time, jer kada se bavimo negativnim, dodatno povećavamo tu negativnost“, kaže Stankovićeva.

Autor spota Predrag Ličina podseća da je govor mržnje koji danas kulminira na internetu počeo kasnih osamdesetih prošlog veka, prethodio ratovima i govoru mržnje u današnjem obliku, na internetu.

„Govor mržnje postoji svuda, čak i u naprednoj Skandinaviji, ali njihov poslednji rat je završen pre petsto godina. Naša sećanja na ono što se dešavalo pre 25 godina još su sveža, ali političari i dalje nastavljaju sa govorom mržnje. To je opasno, baš zbog tih nedavnih događaja, ali oni ne prestaju, jer se tako održavaju tu gde jesu“, kaže Ličina.

Teorija zavere za nastavak spota

Upitan da li planira da snimi novi spot u kome će možda igrati upravo političari iz bivših jugoslovenskih republika, kako bi i njih naterao na razmišljanje, Ličina kaže da će spota biti, ali da mu je inspiraciju dao upravo jedan gledalac svojom teorijom zavere koju je ostavio u komentaru.

„Čovek kaže da je u reklami sve providno, jer se prvo izvređaju Bošnjakinja i Srbin, a onda Bošnjakinja i Hrvatica, a nikad se ne vređaju Hrvatica i Srbin. On je primetio da je to zato što su Hrvati i Srbi zajedno hteli da iskorene Bošnjake i podele Bosnu – da se zapravo o tome radi u reklami! Iniciran ovom neverovatnom teorijom zavere, došao sam na ideju da u nastavku snimim kraj radnog vremena u supermarketu, da se konačno izvređaju Srbin i Hrvatica“.

Ličina na kraju razgovora za Sputnjik dodaje da je zgranut kometarima da se protagonisti spota nedovoljno vređaju.

„Pa vidite li dokle to ide?! Zamislio sam originalni kraj, kao kod Tarantina, da se kolju u usporenom snimku, sa nenormalnom količinom krvi, ali nismo imali dovoljno novca u budžetu“, kaže uz osmeh.

(Sputnjik)

