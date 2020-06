HR desnica ne prestaje da napada Pupovca

ZAGREB – Hrvatska desnica u izbornoj kampanji ne prestaje da blati političke predstavnike manjina, posebno lidera Samostalne demoratske srpske stranke (SDS S) Milorada Pupovaca, kome je evroposlanica Ruža Tomašić danas zamerila što nijednom nije rekao da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku.

„Milorad Pupovac se do sada pokazao i dokazao da njemu nije toliko stalo do Hrvatske onakve kakvu mi svi želimo. Dakle da bude Hrvatska ravnopravna. Mi znamo koliko puta je išao u Srbiju, koliko je puta stajao tamo. Kad su lajali i pljuvali po Hrvatskoj, on je stajao tamo mirno. Trebao je barem napustiti“, rekla je Tomašićeva.

(Tanjug)

