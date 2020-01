HR odustaje od odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskovskoj gori

BANJALUKA – Vlada Hrvatske mogla bi da odustane od projekta izgradnje skladišta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori kod hrvatskog grada Dvora u blizini granice s BiH, jer se vode razgovori sa Slovenijom da se skladištenje otpada iz Nuklearne elektrane (NE) Krško nastavi na postojećoj lokaciji u Sloveniji.

To je rečeno banjalučkom portalu Nezavisne u opštini Dvor, a kao razlog se navodi to što je zaključeno da bi premeštanje lokacije bilo previše skupo i da je došlo do nepotrebnih političkih tenzija sa Slovenijom.

(Tanjug)