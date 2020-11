Hrvati pogađali srpske reči: ‘Buđelar? Koji je to jezik?’ (foto)

Stariji Srbi i Hrvati sigurno još uvek pamte skoro sve reči iz nekadašnjeg zajedničkog jezika i odlično se razumeju, ali zato mlađa populacija ne može baš najbolje da prepozna i neke najjednostavnije reči koje su drugačije u oba jezika.

Po modi se poslednjih godina u našoj zemlji govorilo ‘bok’ ili ‘kužim’, iako neki nisu ni znali šta to znači dok su govorili jedni drugima.

Tako i mladi Hrvati imaju poteškoća sa razumevanjem nekih, nama najprostijih, reči i izraza. To je pokazao i poznati jutjuber s popularnog kanala JoomBoos koji je od prolaznika u centru Zagreba tražio da pogode šta znače srpski izrazi ofinger, ćorisati, bešika…

„Bešika, bešika… To je ono što se ljulja? Ono u čemu se dete ljulja dok spava? Mora da je to, inače ne znate ni vi. Ili?“, pokušao je jedan prolaznik da objasni značenje reč koja se u hrvatskom zove mjehur. Samo jedna gospođa koju je zaustavio na Cvjetnom odmah je znala tačan odgovor.

Na skoro istim mukama prolaznici u centru Zagreba bili su i s pojmom ‘sočiva’ (leće), ali onda je ‘ofinger’ spasio stvar. To su skoro svi odmah pogodili.

– To me podseća na neki predmet… Ček, ček, pa to je vješalica – rekla jedna devojka, a uz malu pomoć ovaj pojam je odmah pogodio još jedan Zagrepčanin.

Nakon ofingera, opet su krenule muke, ovoga puta po ‘buđelaru’.

– Šta je to? Koji je to uopšte jezik? Ne znam, stvarno ne znam šta je to – očajna je bila jedna prolaznica, a druga je jutjubera zamolila da joj dâ malo vremena za razmišljanje. Ali na kraju nije mogla da se seti o čemu se radi.

– Tipa, da li je to možda buldožer? – hteo je da joj pomogne partner, ali ni on nije bio uopšte blizu, pa nisu uspeli da otkriju da je buđelar zapravo novčanik ili lisnica, kako se još zove u Hrvatskoj.

