Hrvatska oštro kritikovana zbog postupanja prema migrantima

ZAGREB – U oštroj raspravi o humanitarnoj situaciji na spoljnim granicama EU u Evropskom parlamentu zastupnici uglavnom zelenih i levih grupacija prozvali su Hrvatsku za nehumano postupanje prema migrantima na granici s BiH, sa zahtevima da se o tome sprovede istraga, što su hrvatski evroparlamentarci pokušali da negiraju tvrdeći da za to nema dokaza.

Tineke Strik je u ime grupacije Zelenih rekla da se na granicama često ne poštuju pravila EU te da je to“ prema svedočanstvima, posebno činjenica na hrvatskoj granici“.

„Prošli sedmice bili smo šokirani kada su svi akteri potvrdili to nasilno odvraćanje, što hrvatska vlada odbija da prizna“, rekla je Strik koja je bila u delegaciji Zelenih koje je prošle sedmice bilo u Hrvatskoj i BiH, prenela je Hina.

Strik je pozvala Evropsku komisiju da provede istragu tih navoda.

„Komisija nas je informirala da su u Hrvatskoj finansirali mehanizam nadzora te da se situacija poboljšala ali smo mi videlii da se taj novac ne koristi za nadzor postupanja već za kontrole na granicama. Zbog toga postavljamo pitanje istražuje li uopšte Komisija ove izjave o odvraćanju i nepoštovanje ljudskih prava na spoljnim granicama“, rekla je Strik u sinoćnjoj raspravi u Strazburu.

Kati Piri je ispred socijaldemokrata poručila hrvatskom predsedništvu Saveta EU-a da se nada da će ono „uzeti u obzir naše zabrinutosti povodom nezakonitih odvraćanja“ migranata s granice.

Kornelija Ernst iz Evropske ujedinjene levice/ Nordijske zelene levice (GUE/NGL) je kazala da je hrvatska policija nasilna prema migrantima.

„Evropska granična politika mora biti zajednička politika i ne može se na teret stavljati samo jednoj Hrvatskoj. Mogu čak i shvatiti da je Hrvatska s obzirom na katastrofu u grčkim hot spotovima učinila sve da spreči i ne postane novim evropski hot spot ali sve to još uvek ne daje pravo hrvatskoj graničnoj policiji da muči i tuče izbeglice, preti im oružjem i tera na njih pse, da im oduzima novac, mobilne telefone i sve što imaju od vrednosti“, navela je Ernest.

HDZ-ov evroparlamentarac Tomislav Sokol je istakao da je prošle godine na hrvatskim granicama uhapšeno 995 krijumčara ljudi „te da možda i ta praksa nekima ovde smeta“.

„Jedini prema kojima je hrvatska policija nemilosrdna su krijumčari i oni koji se žele obogatiti na tuđoj nesreći“.

„Čuo sam mnogo laži no to što je ponavljate hiljadu puta je neće učiniti istinom. Naravno da ljudi koji krše zakone govore neistine“, rekao je Sokol napomenuvši da veliki broj migranata ne dolazi iz područja zahvaćenih ratom.

Socijaldemokratkinja Isabel Santos je rekla da „smo videli neprihvatljiva ponašanja hrvatske policije“ te zatražila parlamentarnu istragu tih slučajeva.

„Štititi granice ne znači kršiti međunarodno pravo i ljudska prava. Zašto Hrvatska, ako ih poštuje, ne prihvati mehanizam kontrole nad onime što se događa na tim granicama. Parlament bi trebao odobriti istragu o tome kako bi zaključili s takvim praksama“, rekla je Santos.

Zastupnik Zelenih Erik Markvard je rekao da o pushbackovima, nasilnom odvraćanju migranta na granici „ne govore samo pojedinačne nevladine organizacije nego i evropska delegacija u BIH i UNHCR, pa čak i hrvatske državne institucije“.

„Bitno je da se u Hrvatskoj uspostavi nezavisni mehanizam za nadzor, ljudi koji će to promatrati i zajedno s hrvatskim policajcima i graničnim službama nadzireti što se tamo događa. Bitno je da Hrvatska pokaže da nema šta da skriva, a u tome bi upravo taj mehanizam pomogao ali Hrvatska to ne želi da prihvati“, rekao je on.

(Tanjug)