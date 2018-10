Hrvatski istoričar tvrdi: Albance je izmislila Austrougarska

Drugi put u razmaku od sedam meseci katolički teolog i istoričar Goran Šarić priredio je u četvrtak veče predavanje u prepunom Klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada.Tribina „Genetičko poreklo Srba i drugih evropskih naroda“ privukla je više od 200 Novosađana.

Šarić je predavanje započeo konstatacijom da je poslednjih 200 godina na Balkanu britanska politika nepogrešivo uvek radila protiv naših interesa. Turska, koju su tada zvali „bolesnikom sa Bosfora“, održavana je „na aparatima“ samo da Srbija ne bi dobila svoju državu.

– Zašto? Zato da bi se Rusiji zaprečio izlaz na Jadran. Velika Britanija imala je politiku „Balans of the power”(ravnoteža moći) i nikada nije htela da dozvoli da neka država, pa bila to Francuska ili Nemačka ili Rusija, postane toliko jaka da ugrozi njene interese.- kazao je Šarić, a prenose „Novosti“.

On je u nastavku predavanja kazao da je tokom celog 19. veka postojao prećutni dogovor između Britanije i Austrougarske koji se ogledao u tome da je Austrougarska uvek stajala na stranu britanske kolonijalne politike drugde u svetu, a Britanija je, zauzvrat, podržavala habzburšku politiku na Balkanu.

– Možda i poslednja velika pobeda austrougarske diplomatije bilo je stvaranje albanske nacije od heterogenih plemena koja se nisu međusobno razumela, imala su četiri veroispovesti i različite jezike. Takvu jednu „masu“, koja je bila lojalna svakom okupatoru, oni su pretvorili u naciju samo zato da Srbija ne bi izašla na more – naveo je Šarić.

Dodao je da pošto je srpska vojska oslobodila Skadar, Drač i Valonu gde je dočekana kao oslobodilačka, Britanija i Austrougarska usmeravale su Srbiju na Bugarsku i zabranjivale joj da „gleda preko Drine“. Austrougarska je,naime, najviše strahovala od toga da bi Srbija mogla da ujedini sve Južne Slovene i da će to značiti kraj austrougarskog carstva.

– Bili su u pravu, to se i desilo 1918. godine – konstatovao je predavač u KCNS a potom dodao i da nije istinita tvrdnja da su Srbi bili pod Turcima 500 godina. Podsetio je da je poslednji srpski car Jovan Nenad ubijen u zasedi 1527. godine. Srbi su potpali pod Turke tek 1545, a od tada pa do Karađorđevog ustanka prošlo je 300 godina. Nijedan metar Srbije nije bio 500 godina pod Turcima.

Šarić je podsetio da je najveći arheolog sa ovih prostora, pokojni prof. dr Đorđe Janković, ostao bez profesorskog zvanja na fakultetu jer je pobio tezu o doseljavanju Slovena na Balkan,dokazavši da su oni živeli tu i u vreme Rima.Tribinu je Šarić završio tvrdnjom da je najstarija kultura nastala na Dunavu i to ovim redom: najstariji je Lepenski vir, zatim slede Starčevo, pa vinčanska i sopotska kultura.

Šarić je rekao istoričari u regionu redom tvrde da su narodi kojima pripadaju –autohtoni.Tako akademik Franjo Šanjek, teolog i istoričar koji je doktorirao na Sorboni, piše da su Hrvati na Balkanu od kamenog doba, a prof. dr Bisera Solić Buskailo, najveći bošnjački autoritet za jezike, tvrdi da su i Bošnjaci autohtoni. Muftija Zukorlić u svojoj knjizi „Drevna Bosna“ ističe da su Sandžaklije i Bošnjaci autohtoni, kao što tvrdi i za Albance.

– Proizlazi da su svi autohtoni osim Srba, što je, naravno, netačno – kazao je Šarić