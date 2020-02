Hrvatski ministar pravde: Očekujem ostavku Jelenića

ZAGREB – Hrvatski ministar pravde Dražen Bošnjaković izjavio je danas da očekuje da državni tužilac Dražen Jelenić podnese ostavku, ocenivši da je neprihvatljivo da on bude član masonskog udruženja.

„Neprihvatljivo je članstvo u ovakvom udruženju građana, bez obzira što je ono registrovano prema zakonima. Njegovo delovanje je ipak prekriveno velom tajne, članstvo takođe, dakle, predstavlja određeni rizik za delovanje glavnog državnog tužioca i drugih koji su članovi takvih organizacija“, rekao je Bošnjaković nakon sednice užeg kabineta hrvatske vlade, a prenosi Index.

On je preneo novinarima da je razgovarao s Jelenićem i da očekuje njegovu ostavku.

„Hoće li on postupiti na taj način ili ne, to je njegova lična odluka, ukoliko ostavke ne bude, mislim da će Vlada pokrenuti postupak“, naveo je Bošnjaković, dodajući da vlada to želi brzo da reši.

Bošnjaković tvrdi da vlada nije znala za članstvo Jelenića u masonskom udruženju, kada je on imenovan za državnog tužioca.

„Nismo to znali, da smo znali, odluke bi bile sasvim drugačije. To nam je neprihvatljivo, ali time ne želim reći da je on donosio odluke pod uticajem i refleksijom tog članstva“, rekao je ministar pravde.

S druge strane, ministar zaštite životne okoline i energetike Tomislav Ćorić rekao je, uoči sastanka užeg kabineta vlade, da ne vidi ništa problematicno u činjenici da je Jelenić clan masonske lože.

„Bilo čija pripadnost bilo kojem udruženju u Republici Hrvatskoj, ako to udruženje deluje u skladu sa zakonom, meni lično, u ovom konkretnom slučaju, nije nešto što je predmet ispitivanja“, rekao je Ćorić.

Hrvatski državni tužilac Dražen Jelenić priznao je da je član masonske lože, ali je rekao da ne razmišlja da podnese ostavku zbog toga.

Jelinić je za TV N1 rekao da se radi o zakonski osnovanom udruženju koje se, kako je naveo, zalaže za boljitak u društvu.

(Tanjug)