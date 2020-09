Hrvatski naučnik:Rezultati ruske vakcine – impresivno…

ZAGREB – Povećan broj zaraženih, ali i umrlih, ne pokazuju Hrvatsku u dobrom svetlu u Evropi, rekao je molekularni biolog Ivan Đikić komentarišući epidemiološku sitauaciju u Hrvatskoj.

Kad je reč o merama, Đikić smatra da je trebalo da stroge mere budu i ranije uvedene.

“Mislim da je Nacionalni štab postao mnogo oprezniji u iznošenju podataka, pa javnost bolest može da percipira kao ozbiljnu, što ona i jeste,” rekao je hrvatski naučnik za Novu TV, prenosi Jutarnji list.

Na pitanje je li dobra ideja da se smanjuje broj dana u samoizolaciji, Đikić kaže da to zavisi od zemlje do zemlje. U Hrvatskoj to u jednoj opštini može biti dobro, a u drugoj ne.

Dodao je da je ceo svet blizu vakcine.

“Imate osam vakcina koje napreduju u kliničkim istraživanjima. To je vrlo pozitivan rezultat, čak i ova ruska, prema kojoj smo bili kritičkog mišljenja jer nisu bili objavljeni podaci. Prošle nedelje su objavljeni u Lancetu i zaista su impresivni podaci o stvaranju antitela kod pacijenata. Međutim, sama registracija je prerana,” smatra Đikić.

Dodao je i da je dobro to što se dogodilo u Oksfordu, jer se radi vrlo kritično.

“To pokazuje poverenje u sistem i verujem da građani imaju određenu dozu sigurnosti da će te vakcine biti delotvorna i da neće biti štetne,” rekao je naučnik.

Poručio je da je svakako važna i vakcinacija protiv gripa.

“Treba vakcinisati i decu. Tako štitimo i sebe i okolinu, a istovremeno ćemo pomoći lekarima da bolje prepoznaju zarazu kovidom,” istakao je Đikić.

(Tanjug)

