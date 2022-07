Hrvatski premijer: Zgrožen sam izjavom Bakira Izetbegovića

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da je zgrožen izjavom čelnika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića da su se Bošnjaci „prebrojali“ i svesni su svoje vojne snage.

„Kad se neko prebrojava onda se priprema za neki sukob. To je izjava gospodina Izetbegovića, koja me zgrozila i koju osuđujem. Mislim da je to izvan svih okvira“, rekao je Plenković, prenela je Hrvatska radio-televizija.

Povodom izbornog zakona u BiH, Plenković je rekao da je visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) odlučio da dotakne samo deo paketa koji se odnosi na integritet izbornog procesa.

„To je po mom sudu daleko ispod očekivanja i nedovoljno“, rekao je Plenković.

On je ocenio da predstavnici bošnjačkih političkih stranaka, pre svega SDA, nisu hteli da postignu dogovor sa predstavnicima političkih stranaka Hrvata o reformi izbornog zakona i ustavnoj reformi.

„Njima odgovara status quo i izborni sistem u kojem će hrvatski narod u BiH i hrvatske političke stranke biti minorizovane, marginalizovane, preglasani i u svakom slučaju i dalje u neravnopravnom položaju, i to ne samo kada je reč o izboru člana Predsedništva BiH, gde je (Željko) Komšić odradio tri mandata, po nama kao nelegitimni hrvatski predstavnik, jer za njega uglavnom glasaju Bošnjaci“, dodao je premijer Hrvatske.

On je ocenio da su „još gori protesti“ u Sarajevu koje su, kako je rekao, organizovale bošnjačke političke stranke.

„Na njima smo videli teške uvrede, pa čak i pretnje prema visokom predstavniku“, kazao je Plenković dodavši da je siguran da je to „donekle uticalo na njegovo rezonovanje“ kada je reč o nametanju odluke o izmenama izbornog zakona.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.