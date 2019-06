Hvar: Table s upozorenjem o kaznama za nedolično ponašanje

HVAR – Na ulazu u Grad Hvar ovog vikenda osvanula je tabla s upozorenjem gostima o kaznama koje ih očekuju u slučaju neprimerenog ponašanja.

Na tablama koje su postavljene u gradu navode se stroge kazne kojima lokalni zvaničnici žele da „prevaspitaju“ turiste: ko gradskim ulicama šeta u kupaćem kostimu platiće do 600 evra, žene u grudnjaku i muškarci golog torza do 500 evra, a onaj ko se tetura ulicom s flašom u ruci ili pijan leži na ulici do 700 evra.

„U skladu s gradskom odlukom o javnom redu i miru, postavljena je tabla kojom želimo da upozorimo turiste na određena pravila ponašanja u samom gradu“, kazao je Jurica Miličić, predsednik hvarskog Gradskog veća, prenosi Jutarnji list.

Predsednik veća ističe kako se u Barseloni uverio da postoje table s istim ili sličnim kaznama, i podsetio da u mnogim hrvatskim gradovima stoje table s upozorenjem da se u uži deo grada ne može ući u kupaćem kostimu, ali bez sankcija.

Od ranije je poznato da se gradonačelnik Hvara Rikardo Novak zalaže za primerenije ponašanje u turizmu budući da je „party turizam“ uzeo maha, pa ljudi u jutarnjim satima nailaze na svakave neugodne prizore, navodi Jutarnji list.

(Tanjug)