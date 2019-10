Indiex: Slavljenje poraza u Vukovaru je porazno

ZAGREB – Odluka hrvatske vlade da se 18. novembar od naredne godine obeležava kao Dan sećanja na žrtvu Vukovaru naišo je na oštru kritiku dela javnosti, a portal Index danas konstatuje da ovo što, kako kažu, sada radi vladajuća HDZ, kako bi očajnički prikupio koji glas i pokazao da „nešto“ ipak radi za Vukovar je duboko pogrešno.

Novinar Goran Vojković u komentaru tim povodom ističe da to istovremeno i jasno govori da Hrvatska postaje doslovno „partijska država u kojoj jedna stranka može sve i sva, samo ako joj se ćefne“.

On podeća da za taj dan ni do sada građanima nije bilo potrebno da on bude neradan, a ni pravne norme, koje obavezuju na određeni protokol, ponašanja i događanja.

„I žrtve Vukovara i Škabrnje obeležavamo već dugo godina sami, mirno, u tišini, primereno i bez toga da taj dan mora biti u kalendaru obeležen crvenom bojom i neradni“, kaže Vojković.

Ne treba nam, ističe, ni Vukovar kao muzej ili mauzolej.

Vukovar je, dodaje, hrvatski biser na Dunavu, grad na izvrsnom položaju, jedina hrvatska luka na dunavskom plovnom putu, što znači da je Vukovar kanalom Rajna – Majna – Dunav povezan s celom Evropom.

Iz Vukovara, navodi, brodom se može u Budimpeštu, za Beč, ali i za niz nemačkih gradova, sve tamo do holandskih luka.

„Vukovar je svojim položajem neverovatan biser. To što ni HDZ ni SDP nisu znali to da iskoriste – i to što se iz Vukovara odlazi, umesto da je taj grad centar hrvatskih startapova i brojnih drugih delatnosti, to je problem nesposobnosti hrvatskih političara“, konstatuje autor. U prilog tome dodaje da je to upravo zato što vlast ne zna šta će se, kako kaže, živim, stvarnim Vukovarom, već radi na ideji Vukovara-muzeja, grada koji će imati trajno obeležje žrrtve, gde će, kako kaže, političari pohoditi jednom godišnje kako bi bili viđeni u medijima.

Vojković ukazuje da ljudi koji su, kako kaže, „branili (Vukovar) to nisu činili za političare koji će jednom godišnje čitati govore koje su im pisali savetnici“.

Borili su se, kaže, bi taj grad bio „ponosan i živ“.

„Vukovar treba i ima potencijal da bude biser istoka Hrvatske, naša najveća rečna luka, mesto nautičkog rečnog turizma, mesto koje spaja Hrvatsku, Mađarsku, Austriju, Nemačku, Holadiju!“.

Ističe da Vukovar treba da bude grad luka, koja pod reflektorima radi u dve smene, grad koji je logistički centar, grad koji živi i pruža šanse.

A ne grad koji se, ukazuje, spomene jednom godišnje kada ga posete političari na Dan sećanja.

I ve to, dodaje, da bi HDZ pokupio koji predizborni glas i da ne bi bilo pitanja zašto se iz Slavonije iseljava. “ Umesto razvoja,umjesto odgovora na prazna sela – idemo sada zvanično da obeležavamo ono što smo obeležavali i bez državnog uplitanja“, naveo je Vojković i ističe da je, kako kaže, Hrvatska „rat dobila, ai da je tog 18. novembra grad izgubila, grad je pao… studenog smo grad izgubili, grad je pao…“.

Što se promene datuma obelezavanja Dana državnosti tiče, Vojković kaže da je reč o poptunoj politizaciji, te da 30. maj, prema njegovim rečima, nema posebne veze s hrvatskom državnošću, osim što je tada HDZ došao na vlast.

(Tanjug)