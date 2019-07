Izetbegović: Dodik da rešava problem dok kriza ne bukne

SARAJEVO – Lider Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović kaže da SDA ne može da prihvati da mandatar za novi saziv Saveta ministara bude neko ko neće poštovati Ustav i vladavinu zakona.

„I to će tako ostati. Kompromis na koji smo spremni po pitanju integracije BiH u NATO, i to smo više puta javno ponovili, jeste da nema članstva u ovoj asocijaciji bez novih odluka koje će biti bazirane na konsenzusu, dakle i stavu predstavnika Republike Srpske“, rekao je on za Radiosarajevo.ba.

Do te odluke je, međutim, kako kaže, dalek put.

„I pametnije je Dodiku da rešava problem dok nije dobio zamah, jer ako se njegovom voljom u BiH napravi najveća posleratna kriza, ako ne budemo imali u funkciji Parlamentarnu skupštinu BIH, ako ne bude budžeta, ako se zaustavi evropski put BiH, ako se zaustavi gradnja infrastrukture diljem BiH jer nećemo moći preuzeti kredite međunarodnih banaka, ako se intenzivira iseljavanje mladih ljudi, a životni standard ljudi i penzije u RS dodatno padnu, tada će zaista morati gutati ne žabu, nego kornjaču“, rekao je Izetbegović.

Upitan da li je bosanstvo spas za Bosnu, on kaže da su narodi u BiH u vreme raspada Jugoslavije uvučeni u krvave međusobne sukobe, tako da će nepoverenje i strahovi da potraju kao i iluzija da su im bliži neki ljudi koji žive u susednim zemljama.

„Bošnjaci, bosanski Srbi i Hrvati su pre par stotina godina bili jedan narod, danas smo jedna nacija, živimo skupa, i živećemo skupa upućeni jedni na druge“, rekao je Izetbegović.

(Tanjug)