Izvučen brod „Vera Su“ iz voda nedaleko od obala Bugarske

SOFIJA – Teretni brod „Vera Su“ koji je bio 36 dana nasukan u reonu Jailata, uspešno je izvučen, a čitava akcija trajala je sedam sati i u njoj su učestvovala tri tegljača.

Cilj akcije bio je da se brod odvuče do luke u Varni, prenosi portal Novinite.

Celokupni tovar azotnog đubriva, koji se nalazio na brodu prethodno je izvučen da bi se izbegla eventualna kontaminacija morskog ekosistema.

Kako se navodi, za sada se ne zna kakva će biti sudbina broda.

Na turskom brodu „Vera Su“ nalazilo se 3.000 tona veštačkog đubriva i postojala je bojazan da bi to moglo da izazove ekološku katastrofu u rezervatu prirode Kaliakra, ukoliko dođe do curenja tereta u more.

(Tanjug)

