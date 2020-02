Jeremić: Vučić radi Amfilohiju o glavi, pokušava da preuzme kontrolu nad protestima u Crnoj Gori

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je predsednik Crne Gore Milo Djukanović „u dobroj meri izgubio kompas“ kada je reč o dogadjajima u toj zemlji, a da predsednik Srbije Aleksandar Vučič nastoji da „preuzme kontrolu nad procesom“ tako što pokušava da sebi privuče mitropolita Amfilohija, koji je na čelu narodnog protesta u Crnoj Gori.

„Vučić se trenutno udvara (mitropotitu crnogorsko primorskom SPC) Amfilohiju, šalje mu poruke da ga podržava, da na njegovu podršku može da računa, a u istom trenutku u kojem mu to govori, radi mu o glavi preko diplomatskih kanala na Zapadu, gde Amfilohija predstavlja kao ispostavu ruskih interesa. Da stvar bude bizarnija i užasnija, to mu u isto vreme radi i u Moskvi“, rekao je Jeremić u intervjuu za portal „Direktno“.

Jeremić je dodao da Vučić i njegovi ljudi u Moskvi predstavljaju Amfilohija kao čoveka koji je slepo odan Carigradskoj patrijaršiji i koji čini sve što je u njegovoj moći da se interesi Rusije potisnu sa Balkana.

„Dakle, i na Zapadu i na Istoku Vučić i diplomatija Srbije ovoga trenutka ne da su indiferentni, već agresivno gaze mitropolita Amfilohija“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da su Djukanović i Vučić „u priču o zakonu o verskim slobodama u Crnoj Gori“ ušli zajedno i da će u njoj ostati zajedno do kraja.

„Njihovi kriminalni interesi su previše uvezani da bi mogli da se razdvoje. I sad kad Vučić nekima ‘u poverenju’ kaže: Milo Djukanović je moj protivnik, on je moj neprijatelj, protiv njega ću da uradim ovo ili ono – on ne govori istinu. Oni su zajedno preduboko u organizovanom kriminalu da bi jedan bez drugoga mogli“, rekao je Jeremić.

Dodao je da je „zakon o otimanju i raščinjavanju SPC u Crnoj Gori“ donet u dogovoru Djukanovića i Vučića, a kao dokaz je naveo da ni Vučić, niti Ivica Dačić i srpska diplomatija, nisu nijednim formalnim aktom „prstom mrdnuli nakon usvajanja zakona“.

„Vučić i Djukanović su odlučili da taj zakon bude usvojen kako bi eliminisali mitropolita Amfilohija, zajedničkog neprijatelja obojice, kao i da bi se u Crnoj Gori formiralo nešto slično ‘Srpskoj listi’ na Kosovu – a to je da grupa korumpiranih političara dobije monopol nad predstavljanjem Srba. Ta grupa bi zbog svoje prošlosti zauvek bila osudjena da bude manjina, ali i da bude potrebna za formiranje neke vlasti“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da bi Vučić tako dobio svoj paket akcija u Crnoj Gori, a Djukanović još četiri godine vlasti nakon parlamentarnih izbora koji će u Crnoj Gori biti održani ove godine.

Jeremić je naveo da će generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković u skoroj budućnosti morati da odgovori na seriju veoma neprijatnih pitanja o proneveri sredstava namenjenih Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

„Pronevereni su milioni namenjeni SPC za radove na Hramu Svetog Save, na primer. To će postati jedan od najžešćih skandala koji će zatresti Srbiju. I to u ne toliko dalekoj budućnosti“, rekao je Jeremić.

On je dodao da je Selaković „glavna ličnost u svim marifetlucima vezanim za SPC“, kao i da je generalni sekretar predsednika Srbije direktno uključen u nadziranje podizanja Hrama Svetog Save.

