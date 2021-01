Još jedan zemljotres pogodio Hrvatsku (foto)

Zemljotres je ponovo potresao sever Hrvatske oko 13 časova koji se najjače osetio u Petrinji. Prema prvim informacijama, magnituda je bila jačine 4,1 stepeni prema Rihterovoj skali.

Epicentar je bio 39 kilometara južno od Zagreba, kod Petrinje.

To je 26. potres koji se osetio u Hrvatskoj u poslednja tri dana.

Podrhtavanje je trajalo oko pet sekundi. EMSC je prvo javio da je magnituda bila 3.7 po Rihteru, a potom su broj ispravili na 4.1, prenosi „Indeks“.

M4.1 #earthquake (#potres) strikes 39 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/rPAwgKiFr4

— EMSC (@LastQuake) January 15, 2021