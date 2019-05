Jović: Potrebna nam je jednakost većine i manjine u HR

BON – Profesor Dejan Jović, drugi na listi Samostalne demokratske srpske stranke (SDŠ) u Hrvatskoj na evropskim izaborima, izjavio je da je toj stranci svaki glas važan ako je, kako je rekao, za ravnopravnost i jednakog većine i manjine u toj zemlji.

Uoči evropskih izbora u nedelju, Jović u opširnom intervjuu za Dojče vele kaže da u SDS S-u smatraju da je vrlo važno da u Hrvatskoj postane normalno da se glasa za kandidate bez obzira na njihovu nacionalnost.

Upitan da li to znači i ako neko sluša Marka Perkovića Tompsona, čoveka koji glorifikuje ustaštvo u Hrvatskoj, Jović kaže:

„Svaki glas nam je važan ako je za ravnopravnost i jednakost većine i manjine u Hrvatskoj. A šta ko sluša privatno… Tompson nikako nije moj izbor ni politički ni muzički, ali je poruka o jednakosti važna bez obzira od koga dolazi i kako dolazi“.

Na pitanje da li se vredi upuštati u trku u domoljublju, Jović kaže da se SDS S sve vreme zapravo prigovara da nisu domoljubi i ne samo to, već i da nisu pravi „pravi državljani Hrvatske nego recimo gosti, agresori, okupatori ili ne želimo uspeh zemlji u kojoj smo rođeni“.

Zbog toga je, ističe, jedna od naših parola bila „Rođen u Hrvatskoj“ da se naglasi da se tu radi o državljanima koji očekuju da ih država tretira kao sve druge.

Na opasku da je na listi iza lidera SDŠ Milorada Pupovca, čoveka koji je podržavao bezmalo svaku vlast u Hrvatskoj, recimo i ovu koja ne zna da li je „za dom spremni“ ustaški ili „stari hrvatski“ pozdrav, Jović kaže dato nije baš sasvim tačno.

Bilo je, ukazao je, u Hrvatskoj vlasti koje Pupovac nije podržavao, koja je rekla da je sramota sarađivati sa SDŠ-om i Srbima.

„Drugo, pozicija te stranke je takva da je iluzorno očekivati da ona odluči ko će biti vlast u Hrvatskoj, a ko opozicija. To je na većini u hrvatskom društvu. Ako većina ljudi u Hrvatskoj odluči da je to HDZ i ako taj HDZ želi saradnju sa manjinskim strankama i prilazi im tako da u koalicionom dogovoru izrazi spremnost da ostvari jedan deo njihovog programa, nema nikakvog razloga da mi to odbijemo“, kaže Jović.

Isto tako, dodao je, ako većina u Hrvatskoj želi SDP, to je njihova stvar.

“ Ideja da bi Srbi trebali odlučivati ko je vlast, a ko opozicija, jako je popularna kod desničara – oni misle da Srbi upravljaju Hrvatskom, ali je to naravno daleko od realnosti“, naveo je Jović, koji smatra da predstavnik SDŠ ima realnih izgleda da se nađe u Evropskom parlamentu.

Da su, ističe, mislili da nema šansi, ne bi se kandidovali.

„Iako smo samom kampanjom upozorili na problem, naš cilj je takođe i osvajanje mandata. Drugi motivi su između ostalog u tome što sam univerzitetski profesor i smatram da je moja dužnost da doprinesem napretku društva i kritičkom upozorenju na probleme tog društva – ne samo u okviru uskih akademskih krugova nego i šire“, naveo je Jović.

SDŠ na evropskim izborima podržali su ranije bivši fudbalski trener Ćiro Blažević i juče nekadašji predsednik Hrvatske Stjepan Mesić.

(Tanjug)