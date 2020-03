Kapetanović: Ne meri se odgovorno novinarstvo brojem klikova

SKOPLJE – Bezbednosni izazovi našeg doba su zaista mnogobrojni, od pojave smrtonosnih virusa i nasilnog ekstremizma, koji često dovodi do terorističkih napada, do lažnih vesti kojima cilj nije informisanje već obmanjivanje, a novinarstvo se, uz sve to, suočava sa još jednom pojavom, društvenim medijima, konstatovao je Amer Kapetanović, šef Političkog odeljenja Vijeća za regionalnu saradnju.

On je na regionalnoj radionici pod nazivom „Moderno novinarstvo za sigurnosne izazove modernog doba“ koja se održava danas u Skoplju, kazao i da je pravi izazov za novinare kako pronaći način da se umesto trke za negativnim ili vanrednim vestima struka usmeri na posledice koje lažni ili polovično istinit narativ može imati na društvo.

„Suština odgovornog novinarstva leži u njegovom uticaju, a ne u broju klikova ili lajkova za određenu priču,“ rekao je Kapetanović.

On je naveo i da više od 70 odsto građana regiona smatra da su zloupotreba društvenih medija, lažne vesti i propaganda bezbednosna pretnja, a da je to pokazalo istraživanje javnog mnjenja koje je Vijeće za regionalnu saradnju nedavno sprovelo. „To je razumljivo s obzirom da je, prema izveštaju o digitalnom napretku u svetu i Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU), broj korisnika interneta u svijetu premašio četiri milijarde i sada čini 55 odsto svjetske populacije, dok je broj korisnika društvenih mreža veći od tri milijarde“, kazao je Kapetanović.

Dodao je da su na Na Zapadnom Balkanu te brojke u porastu. Naime, kako je naveo, od 2000. do 2017. godine zabeleženo je povećanje korišćenja interneta do 81 odsto, sa preko 50 odsto korisnika između 18 i 34 godine.

„Sve u svemu, tlo je veoma plodno za širenje istine, ali je jednako plodno i za širenje lažnog narativa“, ocenio je.

Učesnike radionice pozdravili su i ministar bez portfelja zadužen za komunikacije, odgovornost i transparentnost u Vladi Sjeverne Makedonije Robert Popovski, nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma i terorizma u Nacionalnom odboru za suzbijanje nasilnog ekstremizma i borbu protiv terorizma Sjeverne Makedonije Borce Petrevski i šef tima za odnose sa javnošću i komunikacije u Delegaciji Evropske unije u Severnoj Makedoniji Alex Melamed.

Svi izlagači su saglasni da se tradicionalno sigurnosno bojno polje prenijelo na internet, i da su se time pojavili različiti izazovi koji zahtevaju odgovarajuću reakciju, te istakli značajnu ulogu medijske zajednice u etičkom i profesionalnom izveštavanju kako bi se osigurale pouzdane i verodostojne informacije, da bi se sprečilo širenje lažnih narativa, a oni se poredili sa stvarnim stanjem.

Među učesnicima radionice bili su novinari i predstavnici vlasti sa Zapadnog Balkana, zajedno sa domaćim i stranim stručnjacima za bezbedsnost, a razgovarali su o savremenim bezbednosnim izazovima i medijskoj pažnji koja im se pruža. Učesnici su razmenili mišljenja i praktična iskustva o načinima suzbijanja lažnih vesti i praksi dezinformisanja, fenomenu radikalizacije mladih u internetskom okruženju, sa posebnim osvrtom na društvene medije, i na kraju pokušali definisati profesionalni etički balans izveštavanja o terorizmu.

Radionicu je organizovalo Vijeće za regionalnu saradnju, zajedno sa partnerima, Nacionalnim odborom za suzbijanje nasilnog ekstremizma i borbu protiv terorizma u Severnoj Makedoniji i kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za komunikacije, odgovornost i transparentnost u Vladi Severne Makedonije.

(Tanjug)