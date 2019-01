Kazne za „spas“ simbola stigle u Skupštinu

PODGORICA – Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnim simbolima i Danu državnosti, kojim je propisana kazna do 2.000 evra za neustajanje na himnu, stavljen je u skupštinsku proceduru.

Vlada je pre nešto više od tri meseca utvrdila izmene i dopune pomenutog zakona. Izmenama Zakona o državnim simbolima novčanom kaznom od 1.000 do 20.000 evra kazniće se za prekršaj pravno lice, ako upotrebi grb i zastavu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore.

Kazne za pravna lica predviđene su od 300 do 20.000 evra, za fizička lica od 300 do 2.000 evra, a za preduzetnike od 300 do 6.000 evra, pišu podgoričke Vijesti.

I pored oštrog protivljenja dela javnosti, premijer Duško Marković je ranije poručio da se radi o praksi demokratskih zemalja i da vlada neće odustati od ovog predloga.

On je objasnio da će svi moći da vide one koji ne poštuju državne simbole, da će se na stadionu jasno viđeti ko nije ustao, što je u javnosti protumačeno kao poziv građanima da prijavljuju sugrađane, navodi ovaj podgorički dnevnik.

Izmenama i dopunama se pomenuti Zakon usaglašava sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje.

(Tanjug)