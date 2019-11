Kitarović: U Vukovaru nisu glavni problem ćirilične ploče

ZAGREB – U Vukovaru nisu glavni problem ćirilične ploče, smatra hrvatska predsednica Kolinda Grabar-Kitarović i dodaje da se, da bi se govorilo o pomirenju, moraju rešiti pitanje ratnih zločina.

„Ja sam prošla kroz sve ove godine sve dopise koje sam dobila iz Vukovara od ljudi, niko nije govorio o ćirilici, svi žele da im bude bolje, traže pomoć, traže posao“, rekla je Grabar-Kitarovićeva u intervjuu za TV N1.

Ona je navela i da Vukovar treba često posećivati i da tu treba lečiti rane, ocenjujući da nije dovoljno učinjeno na procesuiranju ratnih zlocina.

Upitala je i „zašto se za Vukovar ne bi razmatrao nekakav poseban status, kad je reč o porezima i slično, kako bi se privukli kupci iz okolnih delova, iz Srbije, iz Mađarske, da Vukovar može da počne nekako da zarađuje, da taj promet novca bude veći“.

Ona se osvrnula i na kritike istoričara zbog njene izjave da je Hrvatska bila iza „gvozdene zavese“, navodeći da je „gvozdena zavesa“ metafora za komunizam i da „neka država ne može biti malo manje ili malo manje fašistička ili malo manje ili malo više komunistička“.

Ona je dodala da u Jugoslaviji nisu mogle javno da se pevaju hrvatske pesme, ocenivši da činjenica da je moglo da se izađe iz Jugoslavie nije slučajnost.

„Pa i u Poljskoj ste isto tako mogli pevati u crkvenom horu, naravno da ste mogli izlaziti s tim crvenim pasošem, ali nije mene Tito tada poslao u Ameriku, poslao me moj tata mesar, koji je krvavo radio da bi zaradio za to. A to što se moglo izaći, nije to bilo tek tako, slučajno“, smatra hrvatska predsednica.

Kako navodi, Tito je bio inteligentan čovek koji je dozvolio izlaske iz države kada je video da se „cela stvar raspada, da Jugoslavija ekonomski propada, da će se uskoro javiti bunt naroda“.

Jugoslavija se „raspala i stvorila jedan krvavi režim Slobodana Miloševića i svi smo se borili za slobodu i nezavisnu Hrvatsku“, prenosi hrvatski Index reči hrvatske predsednice.

Ona je najavila i da će objaviti program kandidature za drugi mandat 11. novembra.

Na pitanje šta misli o dvojici glavnih protivkandidata na izborima, Zoranu Milanoviću i Miroslavu Škori, odgovorila je da bi jedan bio povratak na staro (Milanović), a drugi bi bilo jedan veliki eksperiment (Škoro).

„Hrvatska nema vremena ni za jedno ni za drugo“, ocenila je Grabar-Kitarovićeva.

(Tanjug)