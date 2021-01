Klasic: Košić je uvek bio sramota,a sada je posebna sramota

ZAGREB – Biskup sisački Vlado Kosić je uvek bio sramota, a sada je posebna sramota, izjavio je danas hrvatski istoričar Hrvoje Klasić reagujući na biskupovo poređenje zemljotresa sa borbom protiv Srba i Turaka.

„Žalosno je što ovakve izjave nisu incidentna pojava nego način njegovog razmišljanja. To misli Košić i vrh katoličke crkve. Nije to prvi put, pa da biskupska konferencija ne zna kako da reaguje. To je sramoćenje Siska i katoličke crkve“, rekao je Klasić i ukazao da Košića vrh katoličke crkve zbog toga nikad nije osudio.

Podsetio je da Košić ustaške osuđenike naziva hrvatskom vojskom, a takvih njegovih izjava je, kaže, toliko.

„Ne očekujem izjavu Kaptola, jer oni toliko toga znaju“, rekao je Klasić i podsetio da je u Sisku na vlasti opoziciona SDP, a ne neka desničarska snaga.

Dodao je i da je Košić zbog takvih izjava u sukobu sa papom Franjom.

„Srpska pravoslavna crkva i Srpsko narodno vijeće toliko su napravili na Baniji – na stranu milion evra koje je Srbija dala Hrvatskoj, grad Beograd je Srpskoj pravoslavnoj crkvi dao 200.000 evra za koje je kupljeno 50 kontejnera, a misle da ih kupe ukupno 100. Nikada nisu, kao što je Porfirije i rekao, gledali koje su nacionalnosti ljudi kojima pomažu – potres ne pravi razliku, ni pomoć ne treba da pravi razliku“, kazao je Klasić.

Dodao je da SPC i SNV sarađuju sa Crvenim krstom i dok Srpska pravoslavna crkva pomaže na terenu – Košić kaže da su Srbi problem.

„Košić o istoriji govori revizionistički, bira trenutak od kada gleda istoriju, a Banija je prostor na kojem vekkovima žive Srbi i Hrvati – puno više Srba, ali i Hrvati“, kazao je Klasić za zagrebačku N1 tv.

(Tanjug)

