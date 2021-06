Knežević i Medojević: Nova vlada CG ili izbori

PODGORICA – Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević poručio je da je Demokratski front jasno saopštio svoje stavove o delovanju premijera Zdravka Krivokapića, a njegov koalicioni partner, lider PzP Nebojša Medojević smatra da je premijer sam trebalo da traži poverenje za svoju vladu.

Kneževć, naime, kaže da budući da je premijer Krivokapić izneverio izbornu volju građana lideri stranaka liste Za budućnost Crne Gore su pozvali kolege iz Demokrata i URA da otvore razgovore o ozbiljnoj krizi i da potpišemo koalicioni sporazum.

Dosadašnja većina, kaže Knežević, funkcioniše na datoj reči premijera da će potpisati Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom i izmeniti Zakon o slobodi veroispovesti.

„Zvali smo ga nekoliko puta da dođe u Skupštinu da razgovaramo. On to ignorantski odbija. On je na potezu, DF je jasno saopštio koji ce biti pravci našeg kretanja“, kazao je Knežević.

Medojević potvrđuje da Krivokapić nema njihovo poverenje.

Jasno je bilo i da neće imati podršku za njegov zahtev za smenu ministra Vladimira Leposavića.

„Sam je tada trebalo da traži poverenje za čitavu vladu. Premijer je razorio sistem javnih finansija. Koalicioni sporazim podrazumeva resetovanje i novog premijera i novu vladu u okviru iste većine. Nećemo rušiti vladu s Demokratskom partijom socijalista, ali ni ćutati na kršenje izborne volje. Spremni smo da razgovaramo o rekonstrukciji, ali i o formiranju vlade u okviru iste većine“, naveo je Medojević, preneli su podgorički mediji.

Poručio je da je aktuelno stanje neodrživo.

„Mi nismo izazvali krizu, već premijer koji je tražio u parlamentu smenu svog ministra. Imamo ozbiljnu političku krizu vlade, ali i parlamenta. Krivokapić je vratio Đukanovićev šverc cigareta. Imamo sva saznanja koji ljudi stoje iza toga. Ovako više ne ide. Ako možemo u većini da se dogovorimo, onda su sve opcije otvorene. Ako ne možemo, onda su jedino rešenje izbori“, naveo je Medojević.

(Tanjug)

