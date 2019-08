Ko ne vrati kusur od jednog ili dva centa – kazna do 2.000 evra

Trgovac koji potrošaču ne vrati kusur u cent rizikuje kaznu do 2.000 evra. To je predviđeno predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, usvojenim na sednici Vlade Crne Gore. Tim prijedlogom je propisana obaveza trgovca da, uz račun za kupljeni proizvod, potrošaču vrati razliku između iznosa računa i primljenog novca u svim apoenima, prenosi CDM.

Uprava za inspekcijske poslove je dobijala žalbe potrošača koje su se odnosile na nedostatak sitnih apoena pri vraćanju kusura u prodvnicama, iako ne tako često. Međutim, do sada nije postojao zakonski osnov na osnovu kojeg bi Tržišna inspekcija mogla da sankcioniše trgovca zbog nevraćanja sitnih apoena, a izmene Zakona o zaštiti potrošača doneće novinu u tom smislu.

“Novčanom kaznom od 300 evra do 2.000 evra kazniće se za prekršaj pravno lice – trgovac, ako potrošaču, uz račun za kupljeni proizvod, ne vrati razliku između iznosa računa i primljenog novca u svim apoenima. Za pomenuti prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50 evra do 200 evra, dok će se preduzetnik kazniti novčanom kaznom od 150 evra do 400 evra”, ističu u Upravi za inspekcijske poslove.