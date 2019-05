Komšić: Dodik ima pravo da se ljuti, ali pre svega na sebe

Hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić izjavio je danas da predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik ima pravo da se ljuti, ali pre svega na sebe.

Komentarišući Dodikovu izjavu da je „lično i politički“ završio s njim (Komšićem), hrvatski član Predsedništva BiH je rekao da „ne zna da je nešto i započeo s njim (Dodikom)“.

Komšić je kazao da „Dodik ima pravo da se ljuti“ i da nastoji da se „nepristojno i nasilno nametne“ kao arbitar stvari koje se tiču pravosudja BiH.

„To je nedopustivo. Ne može član Predsedništva sebi dopuštati da on presudjuje u skladu sa svojim političkim stavovima. Što se tiče krivične prijave, Dodik ima pravo da se ljuti, ali prevashodno na sebe“, rekao je Komšić za regionalnu N1 televiziju.

On je dodao da nije on podstrekivao Dodika „da radi i govori to što je radio i govorio“.

„Preporučio bih mu da smiri nerve, to je bolje i za njega, i za one koje predstavlja“, kazao je Komšić.

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da je sa hrvatskim članom Predsedništva BiH Željkom Komšićem „završio lično i politički“.

„Komšić i ja smo završili“, rekao je Dodik za regionalnu N1 televiziju, komentarišući to što je Komšić podneo krivičnu prijavu protiv njega zbog, kako je naveo, izazivanja pobune u Oružanim snagama BiH.

Dodik je 12. maja, na obeležavanju Dana Vojske RS i Dana Trećeg pešadijskog (RS) puka Oružanih snaga BiH, zatražio da više od polovine pripadnika ovog puka sledeće godine na obeležavanju Dana vojske bude obučeno u uniforme bivše Vojske RS.

(Beta)