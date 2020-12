Kovačević:Ikona poklonjena Lavrovu je privatno vlasnistvo

BANJALUKA – Radovan Kovačević, savetnik srpskog člana i predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika, izjavio je danas da je neophodno da se krene od početka i objasni o čemu se radi kada je u pitanju poklonjena ikona šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu.

„Ikona je bila u privatnom vlasništvu jedne porodice iz Banjaluke, koja ju je imala duže od 15 godina. Oni su poželeli da ta ikona bude poklonjena Lavrovu“, rekao je Kovačević gostujući u Dnevniku RTRS-a.

Istakao je da je tu i pitanje vrednosti same ikone.

„Ikona naravno ima sentimentalnu vrednost, kao i vrednost na osnovu toga što je u pitanju pravoslavna ikona koja je osveštana, ali nema nikakvu značajniju materijalnu vrednost“, kazao je Kovačević.

Kao veoma bitno je naveo to što je to lako proverljivo na internetu, gde ih, kako kaže, ima mnogo po ceni od 100 do 200 evra.

Navodi da su izvršili proveru i da ne postoji potraga za spornom ikonom i nema je ni u kakvoj evidenciji.

„Verujem da je javnosti poznato da postoji Interpolova baza, koja datira od 1951. godine, dakle posle Drugog svetskog rata, kada je veliki broj umetnina bio otuđen i za kojima je tragano. Postoji jedna baza, koja je itekako detaljna i u njoj se nalaze hiljade artefakta BiH, ali naravno ove ikone tu nema“, reka je Kovačević.

Kaže da ona nije na bilo koji način nikada predstavljala kulturnu baštinu ili bilo šta drugo.

„Tako da je i to stvar, koja je jako bitna. Ne radi se o bilo kakvom kulturnom blagu ili bilo čemu drugom. To su najobičnije spekulacije, za koje niko nije ponudio bilo kakav dokaz, ali je namera bila potpuno i jasno politička“, zaključio je Kovačević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.