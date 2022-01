Krivokapić: Da proverimo narodnu volju još jednom, Abazović je izdao

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je večeras da je potrebno da gradjani još jedno iskažu svoju volju na vanrednim parlamentarnim izborima, „ako već svi pričamo o njoj“, umesto da se formira manjinska vlada, navodeći da je predlog lidera URA i potpredsednika Vlade Dritana Abazovića „izdaja“ te volje.

„Imao sa nagovešaj šta će Abazović da uradi i pitao sam ga o potencijalnoj izdaji ali mi je rekao da me nikad neće izdati. Naravno da je ovo izdaja, ne mene, jer ličnost dodje i prodje, ovo je izdaja narodne volje koja je bila vrlo jasna i 30. avgusta se iskazala“, rekao je Krivokapić, u intervjuu za Njuzmaks Adria.

„Ako meni ne verujete, pogledajte sve izjave gospodina Abazovića koje se tiču te teme i biće vam sve jasno. Ako sam krenuo u priču sa čovekom kome sam bezrezervno verovao, to je problem moje slabosti. Znači, ja nisam bio politički iskusan da bi mogao da prepoznam političke marifetluke“, istakao je Krivokapić.

Krivokapić je kazao da osim URE, krivca za trenutnu situaciju vidi i u Demokratskom frontu (DF) koji je, kako kaže, sve vreme od formiranja Vlade nju i rušio.

Na pitanje da li će stati na čelo neke partije ukoliko bude vanrednih parlamentranih izbora, on nije isključio takvu mogućnost.

„Po mišljenju odredjenih partija, mene fotelja najviše interesuje pa predlažem da počev od mene, svi ostali lideri koji tvrde da ja želim fotelju potpišemo da se nikad više do kraja svog života nećemo baviti politikom niti učestvovati na javnim funkcijama. Ja ću prvi da potpišem“, rekao je Krivokapić.

Govoreći o postupku Abazovića, on je rekao da je „najveća nevolja Crrne Gore u tome što je ovo štit za one koji su doveli Crnu Goru do ove situacije“.

„Pogledajte kada se to dešava, u trenutku pre izbora v.d. Vrhovnog državnog tužioca, što znači da će taj izbor da se radi sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) i na taj način DPS, koji je i sada projektovao sve u tužilačkom ili pravosudnom sistemu, će imati apsolutnu zaštitu“, rekao je Krivokapić.

Dodao je da se to dešava u trenutku kad je „otkriven tovar, posle onog u junu, najveći po zapleni, u kontejneru je pronadjeno 500 kilograma najverovatnije kokaina“.

Na pitanje da li je DPS najveći dobitnik ove situacije, on je rekao „naravno, ovo je odbrana imovine tih ljudi“.

Za odnos sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem je rekao da je „korektan, niti bolji niti gori“.

„Ja sam došao u posetu u Beograd da bih na taj način pokazao potrebu da bolje saradjujemo, do sada se ništa spektakularno nije desilo da ta saradnja bude bolja nego što je bila pre moje posete“, rekao je Krivikapić.

On je istakao da njegov „stav ostaje isti i za Marovića i Božovića“, da Srbija „treba da predloži novog ambasadora makar i toga istoga i da Marović bude isporučen Crnoj Gori“.

Govoreći o Temeljom sporazmu sa Srpskom pravoslavnom crkvom naveo je da je „sve usaglašeno ali nema potpisa jer ti uvek spremni i naručeni politički analitičari, poluistoričari i odredjeni političari ne žele da se poptiše, zašto je to tako nemojte mene da pitate“.

Na pitanje da li su to ljudi iz DF, on je rekao da je to „ključ svih ključeva“, da „korelacije DF i Srbije traje do današanjeg dana“, navodeći da su oni „glavni partneri aktuelne vlasti“ u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.